Unos 140 vuelos se quedan en tierra en los aeropuertos de París por una nueva nevada

París, 7 ene (EFE).- Unos 140 vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de París a primera hora de este miércoles debido a la nieve, informó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, quien espera que la situación se normalice durante la tarde.

El ministro precisó, en declaraciones a la televisión CNews, que alrededor de 100 vuelos se quedaron en tierra en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly debido a la nueva nevada caída durante la noche, tras la que ya alteró también el tráfico aéreo la víspera.

Estas cancelaciones, necesarias para las operaciones de retirada de nieve de las pistas y deshielo de los aviones, están afectando aproximadamente al 40 % de los vuelos programados entre las 9:00 y las 14:00 horas en París-Charles de Gaulle, el aeropuerto con mayor tráfico de Francia, y al 25 % entre las 6:00 y las 13:00 horas en Orly, el segundo con mayor tráfico, precisó Tabarot.

El ministro instó a la población a limitar sus desplazamientos y pidió vigilancia en todo el país, especialmente ante la lluvia helada. «Debemos anticiparnos, debemos informar, debemos garantizar la seguridad», declaró el ministro.

También recomendó encarecidamente a los conductores y usuarios del transporte público que eviten viajar en la región de Île-de-France y que teletrabajen siempre que sea posible.

En París y sus alrededores, se ha activado el nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, que incluye un límite de velocidad de 70 km/h y la suspensión del transporte escolar en las afueras.

En el oeste de Francia, se han aplicado restricciones similares, incluyendo la cancelación del transporte escolar en unos diez departamentos.

Todos los autobuses parisinos y de Île-de-France (la región de París) cesaron gradualmente su servicio este miércoles a partir de las 7.00 horas locales debido a la nueva nevada y regresaron a sus estaciones, anunciaron Île-de-France Mobilités (IDFM) y la RATP (la red de transportes públicos de París).

En un comunicado, la RATP indicó que había decidido, «por razones de seguridad», suspender progresivamente las operaciones en todas las líneas de autobús «hasta que se recuperen las condiciones de seguridad».

El IDFM, por su parte, instó a todos los viajeros a consultar el funcionamiento de sus líneas de transporte antes de salir de casa, en las aplicaciones móviles o en sus redes sociales.

Treinta y ocho departamentos han sido declarados bajo alerta naranja (el segundo más alto) por nieve y hielo por Météo-France, que llamó a la ciudadanía a estar muy atenta, ya que se esperan condiciones peligrosas, especialmente por la lluvia helada que ya afecta a la zona del Loira.

Se esperan entre 3 y 7 centímetros de nieve en los departamentos afectados, «con cantidades muy localizadas de 10 y 15 centímetros en las Ardenas», señaló Météo-France.

El mal tiempo causó al menos cinco muertes en las carreteras francesas el martes. EFE

