Unos 150 pasajeros invaden la pista de un aeropuerto italiano para protestar por un desvío

Roma, 7 ene (EFE).- Un grupo de unos 150 pasajeros que viajaban con destino a Tirana (Albania), desviados al aeropuerto de Brindisi (sur de Italia) por las malas condiciones meteorológicas, ocuparon este miércoles la pista de este aeropuerto en señal de protesta y fueron trasladados posteriormente en un ferry o en autobús a su destino.

Los viajeros, que procedían de dos vuelos de WizzAir con 400 pasajeros desde procedencias distintas, Bolonia y Bérgamo, viajaban a la capital albanesa, pero tuvieron que aterrizar en la ciudad del sur de Italia debido a la imposibilidad de concluir la ruta a causa del mal tiempo.

Según recogieron medios locales, un grupo de unos 150 pasajeros sorteó el control de seguridad y logró llegar a la pista, donde se produjeron disturbios y largas negociaciones con las autoridades aeroportuarias.

El Aeropuerto de Apulia informó en un comunicado de que «no faltaron algunos momentos de tensión debido a la protesta de los pasajeros, que ocuparon parte del aparcamiento destinado a los aviones».

Los hechos se produjeron durante la pasada noche y la mañana de hoy, si bien después de las 13:00 horas de este miércoles la mayoría de los pasajeros de ambos vuelos, unos 250, fueron trasladados al puerto de Brindisi, donde un ferry especial los lleva a Vlora, desde donde continuarán su viaje hacia Tirana.

Por su parte, la aerolínea húngara confirmó haber proporcionado «asistencia completa» a los pasajeros afectados, e aseguró que otros pasajeros, 39 en total, aceptaron una reprogramación gratuita del trayecto por transporte terrestre, que partieron de Brindisi en autobús por la mañana.

Mientras, otros pasajeros decidieron regresar a Albania por cuenta propia. EFE

