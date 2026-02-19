Unos 3.000 asistentes se esperan en asambleas anuales del BID en Paraguay en marzo próximo

2 minutos

Asunción, 19 feb (EFE).- Unos 3.000 asistentes, entre ponentes y representantes del sector público y privado, se espera participen en las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que Paraguay acogerá entre el 11 y el 14 de marzo, informaron este jueves fuentes de ese organismo y del Gobierno en Asunción.

El complejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicado en la ciudad paraguaya de Luque, será el escenario de la 66 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y de la 40 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, a las que acudirán delegados de los 48 países miembros del grupo.

En un encuentro con periodistas, el representante del Grupo BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, dijo en esta jornada que durante los días de las asambleas «habrá muchas voces y muchos anuncios» de interés económico.

Chaverri-Suárez, que ocupa el cargo desde 2024, indicó que las asambleas serán propicias para «proyectar a Paraguay», un país que consideró «ha demostrado estabilidad y una creciente capacidad para insertarse en las grandes conversaciones internacionales».

Por su parte, la coordinadora ejecutiva del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay y responsable de la logística del evento, Cynthia Villagra, apuntó que el país espera que las reuniones le ayuden a posicionarse en el ámbito internacional y mostrarle al mundo sus virtudes.

En la agenda de la cita destacan foros de inversión y seminarios enfocados en el crecimiento y la competitividad.

Los 48 gobernadores del BID mantendrán un encuentro a puertas cerradas durante la tercera jornada de las reuniones y otros tres el último día del evento, en el que también está previsto informen a la prensa de las conclusiones de sus asambleas.

El Grupo BID está compuesto por el BID, que apoya al sector público de la región, el BID Invest, que impulsa al sector privado, y el BID Lab, que promueve la innovación, según la página web de la entidad.EFE

rgc/lb/gpv

(foto)