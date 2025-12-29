Unos 40.000 productores mantienen producción de alimentos orgánicos en México en 2025

Ciudad de México, 28 dic (EFE).- Unos 40.000 productores orgánicos, en su mayoría de pequeña y mediana escala, cultivaron en 210.504 hectáreas de los estados de Chiapas, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Oaxaca, más de 370 productos frescos de origen vegetal y animal y más 1.700 procesados durante 2025, indicó este domingo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Entre los alimentos orgánicos de origen vegetal y animal se encuentran café, miel, polen, propóleo, jalea real, huevo, carne de pollo, leche de caprino, leche de bovino y carne de bovino, apuntó la dependencia en un comunicado.

En México, los alimentos orgánicos son productos vegetales y animales cultivados y procesados sin pesticidas, fertilizantes, hormonas ni transgénicos, que utilizan métodos sostenibles y cuidan el suelo y la biodiversidad.

En la nota se apuntó que los Organismos de Certificación Orgánica (OCO) llevan a cabo una evaluación para coadyuvar a combatir la falsificación de productos orgánicos y a dar certeza a los consumidores y valor agregado a las mercancías, lo cual permite ingresar a mejores mercados nacionales e internacionales

Y precisó que gracias al trabajo entre la Sader, unos 40.000 productores de pequeña y mediana escala y 21 organismos de certificación, la producción de alimentos orgánicos ha mantenido su dinamismo y se han producido más de 370 productos frescos de origen vegetal y animal y más 1.700 procesados durante 2025.

La dependencia indicó que durante la Décima Reunión Anual 2025 entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los organismos de certificación orgánica (OCO), celebrada en la Universidad Autónoma Chapingo, se destacó que cada vez son más los productores que se adhieren a la Ley de Productos Orgánicos (LPO), que brinda garantías a los consumidores sobre la integridad de este tipo de alimentos, derivado de 11 años de trabajo.

También se comentó que actualmente México y Canadá intercambian productos orgánicos que «no requieren de una doble certificación porque sus sistemas son equivalentes».

Actualmente, los productores orgánicos cultivan café: 33 %; aguacate, naranja, mango y agave: 16 % y el 51 % restante se distribuye en productos, como coco, ajonjolí, cacahuate, cártamo, nuez, uva, limón, espárrago, quínoa, fresa, plátano, maíz, apio y frambuesa, entre otros.

Asimismo, se señaló, la recolección silvestre de productos orgánicos certificados abarca 271.799 hectáreas, de las cuales Quintana Roo encabeza con el aprovechamiento de chicle y le siguen Jalisco con la recolección de agave, Campeche también con chicle y Baja California con yuca.

Sobre la certificación de productos de origen animal, destacan la miel, polen, propóleo, jalea real, huevo, carne de pollo, leche de caprino y bovino y carne de bovino, indicó la nota.

Adicionalmente, existen aproximadamente 1.700 productos procesados que están certificados entre los que se encuentran jugos y bebidas, aceites esenciales, aceites y grasas comestibles, helados y paletas, harinas, lácteos, salsas y condimentos, frutas secas y vegetales deshidratados, cereales y granos. EFE

