The Swiss voice in the world since 1935

Unos 8,3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Unos 8,3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, informó este miércoles el instituto de estadística (INEGI), que también reportó un descenso de la población en pobreza extrema.

México, con 126 millones de habitantes, ha enfrentado por décadas altos niveles de pobreza y marginación, principalmente en los sureños estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

La reducción de la pobreza se produjo durante el periodo del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien impulsó varios programas sociales como transferencias monetarias a adultos mayores y estudiantes.

Su sucesora y copartidaria, Claudia Sheinbaum, mantiene esas ayudas.

El INEGI dijo que entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza pasó de 46,8 a 38,5 millones de personas. 

El instituto define la pobreza como la carencia en al menos uno de seis indicadores (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación), así como ingresos inferiores a la línea de pobreza.

Añadió que la población en situación de pobreza extrema -quienes presentan tres o más carencias en esos indicadores- pasó de 9,1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024. 

El INEGI dijo que los estados más golpeados por la pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (este) y Puebla (centro). 

Detalló además que los estados con menos pobreza son Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Sonora, todos en el norte del país.

La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, creció 1,4% en 2024. La actividad económica enfrenta nubarrones este año ante la constante amenaza de aranceles del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. 

yug/axm/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR