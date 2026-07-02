Ursula von der Leyen llega a Armenia

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Tiflis, 2 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este jueves a Armenia tras visitar la víspera la vecina Azerbaiyán en el marco de una gira por el Cáucaso Sur.

En el aeropuerto capitalino Zvartnots, la alta dirigente comunitaria fue recibida por el vice primer ministro armenio, Mguer Grigorian, y otros funcionarios.

Está previsto que durante la visita Von der Leyen se reúna con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Tras la reunión ambos celebrarán una rueda de prensa conjunta.

Esta visita se lleva a cabo en el marco de un acercamiento entre Ereván y Bruselas y el distanciamiento con Moscú, que ha provocado malestar en el Kremlin.EFE

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