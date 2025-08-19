Uruguay asume el Consenso de Brasilia y reafirma su compromiso con la integración regional

3 minutos

Montevideo, 19 ago (EFE).- Ecuador traspasó este martes la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia a Uruguay, que reafirmó su compromiso con la integración regional.

Así lo indicó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una declaración que hizo junto a la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

«Uruguay reafirma su compromiso con la integración regional a través del diálogo constructivo, promoviendo entendimientos, la búsqueda de oportunidades de cooperación y desarrollo y el respeto a la diversidad de las naciones suramericanas», detalló.

En ese sentido, Lubetkin dijo que el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible con mayor justicia social, la defensa de los principios y valores del derecho internacional y la defensa del multilateralismo guiarán los esfuerzos de Uruguay en el ejercicio de la presidencia.

También apuntó que la presidencia rotativa de su país pondrá énfasis en los métodos de trabajo.

«Reconociendo los esfuerzos realizados previamente en los 17 ejes de trabajo ejes originales, Uruguay propondrá abordar algunos de los ejes de manera combinada y otros de forma transversal en función de las sinergias identificadas, procurando lo duplicar acciones con otras instancias y procesos de integración regional», subrayó el canciller.

Finalmente, añadió: «Uruguay de esta forma se suma a Ecuador, a Colombia y a Chile, países que ya han coordinado este mecanismo de integración regional en la finalidad de fortalecer los lazos entre los Estados de América del Sur, profundizar la cooperación y la proyección de nuestra región en el resto del hemisferio y en el mundo todo».

Lubetkin también aprovechó el encuentro para agradecer y felicitar a Ecuador por el trabajo llevado a cabo durante siete meses y dijo que lo hecho tiene «doble mérito» por haber coincidido en el tiempo con las elecciones nacionales.

El Consenso de Brasilia es un mecanismo de concertación que tiene por objetivo «fortalecer los lazos entre los países vecinos que componen América del Sur, promover la cooperación y proyectar la voz de Sudamérica en el mundo».

Está basado en «el diálogo y el respeto a la diversidad de los pueblos, compromiso con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos».

Dentro de los asuntos que prioriza se encuentran el cambio climático, el combate al crimen organizado, la conectividad digital, el desarrollo social, el financiamiento para el desarrollo, la gestión de riesgos de desastres naturales, la migración, la salud y la seguridad alimentaria. EFE

scr/cpy

(foto)(video)