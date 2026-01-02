Uruguay duplica de un año a otro las intervenciones de bomberos en incendios forestales

Montevideo, 2 ene (EFE).- Las intervenciones de bomberos en incendios forestales en Uruguay se han duplicado con respecto al año anterior, en una temporada en la que, desde el 1 de noviembre, se han visto afectadas 2.348 hectáreas, según ha informado la Dirección Nacional de Bomberos.

El portavoz del cuerpo, Víctor Fagúndez, ha explicado este viernes que el país enfrenta «temperaturas muy elevadas, déficit hídrico ya instalado y vientos reinantes» que favorecen la propagación del fuego por la «sequedad del combustible» vegetal.

Añade que, en comparación con veranos anteriores, la actividad «se ha superado ampliamente», con 5.300 salidas registradas y 711 hectáreas quemadas solo entre el pasado 31 de diciembre y el 1 de enero.

Fagúndez señala que el cuerpo de bomberos mantiene a «todos los efectivos trabajando» y que en este momento se combaten cuatro focos activos. Dos de estos son en Montevideo, con superficies afectadas que ya superan las 60 hectáreas, lo que ha calificado como de dimensiones «importantes».

En esas zonas se han abierto cortafuegos, trabajan vecinos en coordinación con los equipos y operan helicópteros de la Policía Aérea para contener el avance hacia viviendas y consolidar líneas de control.

Ante la tentación de vecinos de acercarse a ayudar, Fagúndez ha insistido en que «la seguridad es lo primero» y ha pedido no acceder a la «zona caliente» donde operan los bomberos, sino permanecer solo en sectores seguros para evitar nuevas víctimas por la rápida propagación de las llamas.

El portavoz ha advertido de que, según los datos del organismo, el 89 % de las causas de los incendios se atribuyen al factor humano, por lo que varios episodios están en etapa de investigación.

Fagúndez ha reconocido un «desgaste físico» entre los efectivos por «muchas horas continuas de trabajo», aunque ha asegurado que todo el personal está operativo y que los bomberos que estaban libres se han sumado para reforzar los turnos.

En este sentido, recuerda que se han incorporado 150 bomberos de refuerzo y que se cuenta con apoyo de la Policía Aérea, el Sistema Nacional de Emergencias y helicópteros de la Fuerza Aérea cuando es necesario.

Además, ha puesto en valor el trabajo conjunto con las Intendencias en el uso de maquinaria pesada y en controles, como las propuestas de multas y videovigilancia para sancionar a quienes arrojen basura o enciendan fuego en áreas sensibles. EFE

