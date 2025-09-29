The Swiss voice in the world since 1935
Uruguay jugará con República Dominicana en un amistoso en Malasia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- La selección dominicana de fútbol se enfrentará con la de Uruguay en un amistoso el 10 de octubre próximo en el National Stadium Bukit Jalil, en Kuala Lumpur (Malasia), informó este lunes la gerencia del equipo quisqueyano.

El argentino Marcelo Neveleff, seleccionador del equipo dominicano, convocó a 26 jugadores entre los que destacan Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona, quienes fueron figuras en la Copa Oro y que se perdieron el juego ante Jordania, el pasado 9 de septiembre en Amán, por compromisos con sus respectivos clubes, agregó la información.

También regresa a una convocatoria el portero Noam Bauman, quien participó en los amistosos ante Aruba y Perú en marzo del año pasado.

La plantilla volverá a contar con el defensa Júnior Firpo, del Betis español, su figura de mayor nivel desde hace varios años.

República Dominicana enfrentará a otra selección mundialista por segunda Fecha FIFA consecutiva, «en medio de las dificultades para conseguir rivales de alto nivel a los que se les pueda sacar el mayor provecho», según dice en el comunicado.

Los convocados por ‘el Ruso’ Neveleff son:

Guardametas: Xavi Valdez (Nashville-USA), ⁠Noam Baumann (Sagamihara-JAP) y ⁠Miguel Lloyd (Cibao).

Defensas: Joao Urbáez (Flamurtari Vlorë-ALB),⁠ Marlon Mena (Parma-ITA), ⁠Jimmy Kaparos (Patro Eidsen-BEL), ⁠Edgar Pujol (Racing Club de Ferrol-ESP), ⁠Noah Dollenmayer (San Antonio-USA), ⁠Miguel Beltré (Azuqueca-ESP), ⁠José Carlos Abreu (Delfines del Este), ⁠Júnior Firpo (Real Betis-ESP) y ⁠Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk-NED).

Mediocampistas: Heinz Morschel (Vizela-POR), ⁠Fabián Messina (Arenas Club de Getxo-ESP), Omar De La Cruz (Cibao), ⁠Pablo Rosario (Oporto-POR), Jean Carlos López (Cibao), Lucas Breton (Málaga-ESP) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK-AZB).

⁠Delanteros: Juan Carlos Pineda (PFC Beroe-BUL), Edison Azcona (Las Vegas Lights-USA), ⁠Javier Roces (Cibao), ⁠Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-RUS), ⁠Óscar Ureña (Barcelona Atlétic), ⁠Erik Japa (Umecit-PAN) y ⁠Dorny Romero (Bolívar-BOL). EFE

rsl/car

