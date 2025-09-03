Uruguay-Perú: el avión al Mundial ya calienta los motores

4 minutos

Montevideo, 3 sep (EFE).- El avión con destino al Mundial 2026 calienta sus motores en la pista de Montevideo. Uruguay está en la sala de embarque y buscará sellar su boleto este jueves en el duelo que disputará con Perú.

La penúltima fecha de las eliminatorias pondrá cara a cara a dos selecciones que viven realidades distintas en las presentes eliminatorias sudamericanas: una está a un paso de la primera Copa del Mundo que se disputará en tres países y la otra necesita de un milagro para poder llegar al repechaje.

La matemática es clara para la Celeste, que sabe que una victoria o un empate le garantizarán el festejo con su gente en una noche que invita a los fanáticos a soñar con el quinto Mundial consecutivo, después de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

También lo es para Perú. Los dirigidos por Oscar Ibáñez deben ganar sus dos partidos y necesitan que Venezuela pierda los dos y Bolivia no sume más que un punto.

De todas formas, en caso de que eso suceda también se deberá tener en cuenta el saldo de goles de cada una de estas tres selecciones.

Con este panorama a la vista, Uruguay y Perú saltarán a las 20.30 hora local (23.30 GMT) al campo del histórico Centenario, escenario que el 18 de julio de 1930 fue inaugurado en un juego que enfrentó a estas mismas dos selecciones y que se saldó con una victoria de la Celeste por 1-0 con un tanto de Héctor Castro.

El de este jueves será el décimo encuentro que la Celeste y la Blanquirroja disputarán en ese mismo estadio por las eliminatorias sudamericanas.

Hasta el momento, Uruguay ganó siete, igualaron en una oportunidad y Perú golpeó en las dos restantes, la última en 2004 con anotaciones de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Y a diferencia de lo ocurrido en los últimos cuatro, este será el primero que no tendrá a ninguno de los dos goleadores históricos de ambas selecciones: Luis Suárez y Paolo Guerrero. El uruguayo anunció el año pasado que no defendía más a la Celeste, al tiempo que el peruano se perderá el juego por una lesión.

Con Nahitan Nández y Ronald Araujo suspendidos, Guillermo Varela y Sebastián Cáceres tendrán un lugar en el once del argentino Marcelo Bielsa, liderado en el centro del campo por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Asimismo, es casi un hecho que Rodrigo Aguirre ocupará el centro del ataque, ya que Darwin Núñez tampoco podrá ser de la partida por estar sancionado.

De esta forma, el once de Uruguay sería con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Del otro lado, Kenji Cabrera podría ocupar el lugar en el que habitualmente juega Guerrero, al tiempo que Yosimar Yotún volvería a la titularidad en su vuelta a la selección después de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos de la rodilla que lo mantuvo alejado de la competición por más de un año.

Ibáñez apostaría así por un equipo con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Andy Polo, Erick Noriega, Christofer Gónzales, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera y Luis Ramos.

El avión ya calienta motores y Uruguay quiere subirse cuanto antes para viajar a un nuevo Mundial. Perú se aferra al milagro y hará todo lo posible por evitarlo.

– Alineaciones probables:

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. Seleccionador: Marcelo Bielsa (ARG).

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Andy Polo, Erick Noriega, Christofer Gónzales, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera y Luis Ramos. Seleccionador: Óscar Ibáñez (ARG).

Árbitro: El argentino Facundo Tello.

Hora: 20.30 hora local (23.30 GMT).

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo. EFE

scr/cmm