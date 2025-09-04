The Swiss voice in the world since 1935

Uruguay transmite sus condolencias a Portugal tras el accidente de un funicular en Lisboa

Montevideo, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Uruguay transmitió este jueves sus condolencias al de Portugal tras el accidente del funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas de Lisboa, donde al menos 16 personas murieron y otras 23 resultaron heridas, 10 de ellas graves.

«Uruguay transmite sus más sentidas condolencias al Gobierno de Portugal así como a las familias de las víctimas de este trágico accidente», indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta de catorce nacionalidades son las víctimas del accidente del miércoles del funicular de Gloria.

Los expertos de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han culminado ya las autopsias de todos los fallecidos, pero faltan por identificar ocho.

Los otros ocho sí identificados son cinco portugueses, dos surcoreanos y un suizo. Entre ellos figura el guardafrenos del funicular.

No obstante, el presidente de la Policía Judicial (PJ), Luís Neves, afirmó este jueves que han logrado con un «elevado grado de probabilidad» establecer la identidad de un alemán, dos canadienses, un ucraniano y un estadounidense.

Respecto a los 23 heridos, hay nueve graves que han sido identificados: tres de Portugal, uno de Alemania, uno de Corea del Sur, uno de Suiza y uno de Cabo Verde. Falta una persona en estado grave cuya identidad aún es desconocida.

Se da la circunstancia de que uno de esos pacientes es una mujer alemana, cuyo marido, de la misma nacionalidad, falleció en el accidente, y su hijo de tres años resultó herido leve.

Entre los leves hay israelíes y brasileños, pero su número no ha sido precisado por las autoridades. EFE

scr/sbb

