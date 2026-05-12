Uruguay y Argentina avanzan hacia acuerdo sobre planta de hidrógeno verde en río límitrofe

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Los cancilleres de Uruguay y Argentina dijeron el martes que avanzan en el diálogo para atender los reparos de Buenos Aires a un millonario proyecto de una planta de hidrógeno verde del lado uruguayo de un río limítrofe.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, se reunieron en Montevideo por segunda vez en seis meses para dialogar sobre el proyecto de la multinacional HIF, que prevé una inversión de más de 5.000 millones de dólares.

«Esta reunión puede tener solamente el signo de más, el signo positivo, el signo de un avance sustancial de un proceso que todavía tiene que dar unos cuantos pasos más para poder concretarse», dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia uruguaya luego de la reunión.

Uruguay informó a Argentina que evalúa el estudio de impacto ambiental del proyecto. También analiza ubicaciones alternativas para una posible relocalización de la planta, uno de los pedidos de Buenos Aires.

La ubicación inicial proyectada es en el departamento de Paysandú (norte), a pocos kilómetros del río Uruguay, frontera natural de ambos países. El proyecto mantiene en vilo a la ciudad argentina de Colón por el posible impacto en el medioambiente y en el turismo de la zona.

Quirno celebró que Uruguay tomara en cuenta los apuntes a nivel ambiental que hizo Argentina a la hora de estudiar el impacto de la planta.

Además, resaltó que su vecino «tiene todo el derecho de aceptar las inversiones que cumplan con sus requisitos», pero que su apertura al diálogo sirve para «evitar conflictos».

Si bien la relocalización de la planta aún no está decidida, lo más probable es que sea trasladada a otra zona del mismo departamento, según medios locales.

Montevideo y Buenos Aires tuvieron roces diplomáticos en el pasado por la instalación de plantas de producción cerca del río Uruguay.

En 2010, ambos países pusieron fin a un conflicto por instalación de un planta de celulosa en Uruguay, cerca del río compartido.

El presidente uruguayo en esa época, Tabaré Vázquez (2005-2010), dijo, cuando ya no estaba al frente del gobierno, que incluso consideró la posibilidad de un conflicto armado con el país vecino.

gfe/lb