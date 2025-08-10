Varias decenas de vuelos afectados en Lisboa en el tercer fin de semana de huelga

Lisboa, 10 ago (EFE).- Varias decenas de vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos en los últimos tres días en el aeropuerto de Lisboa por la huelga convocada por los trabajadores de asistencia en tierra de la empresa SPdH/Menzies, en el que es el tercer fin de semana consecutivo de protesta.

Una fuente del Sindicato de las Industrias Metalúrgicas y Afines (SIMA), uno de los organizadores, explicó en declaraciones a EFE que entre el viernes y este domingo ha habido cerca de 60 vuelos de salida y 50 de llegada cancelados, a los que se sumarían varias decenas de vuelos atrasados.

Aunque no disponen de cifras de adhesión entre los trabajadores, ni de cuántos vuelos salieron sin equipaje, el SIMA reconoce que en la jornada de hoy los niveles fueron «flojos».

En ese sentido, la misma fuente aseguró que hay «miles» de maletas en el aeropuerto de Lisboa que todavía deben ser enviadas a los destinos de los pasajeros afectados por esta huelga, que tiene lugar todos los fines de semana desde el 25 de julio.

Según la fuente del SIMA, la empresa no les está permitiendo hacer una huelga «justa» porque está sustituyendo a trabajadores que se suman a la protesta.

La huelga de este fin de semana es la tercera de las cinco de cuatro días fijadas por los sindicatos para todos los fines de semana de agosto y hasta el comienzo de septiembre.

Los empleados que participan en la protesta son trabajadores de los Serviços Portugueses de Handling Menzies (SPDH/Menzies), que ofrecen asistencia en tierra, y que reivindican el fin de los salarios que están por debajo del mínimo nacional, un aumento de los sueldos y que se cumpla el pago de las horas nocturnas, entre otros. EFE

