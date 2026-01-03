Varias detonaciones sacuden Caracas en medio tensiones con EEUU

(Actualiza con más información)

Caracas, 3 ene (EFE).- Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en momentos en que Venezuela ha denunciado «amenazas» del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

«Fuerte Tiuna -principal complejo militar del país- está explotando», se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Además, de acuerdo a vecinos de la zona hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue «inmediatamente» la luz y luego se escucharon helicópteros y «ráfagas de tiros».

«Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar», señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse.

Varios aviones sobrevuelan la ciudad.

Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros.

Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.

Trump mencionó en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país «ha garantizado y garantizará la integridad territorial» venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.

bam-sc/lb/vh