Varios cientos de estadounidenses protestan en Lisboa contra el «criminal» Donald Trump

2 minutos

Lisboa, 18 oct (EFE).- Varios centenares de estadounidenses se manifestaron este sábado en Lisboa bajo el lema ‘No Kings’ (Sin Reyes) para pedir la dimisión del presidente de su país, el republicano Donald Trump, al considerar que no está respetando la democracia y es «un criminal».

La protesta fue convocada por la organización AMPT UP (sigla en inglés de ‘América y Portugal unidos en protesta’) en la turística Praça do Comércio, donde fueron varios los que se acercaron con carteles para mostrar su rechazo a la actual administración estadounidense.

«La democracia se muere en silencio», «El fascismo se cura leyendo y el nacionalismo se cura viajando», «El poder de la gente es mayor que la gente en el poder», «Sin tiranos» y «América necesita lo que Portugal conoce» eran algunos de los mensajes que se leían.

Una de las organizadoras en Lisboa era Leslie Sisman, quien explicó en declaraciones a EFE que el objetivo de esta protesta, que también fue replicada en Oporto, era sumarse a las otras convocadas en otros países, incluido EE.UU., como forma de rechazo contra Donald Trump.

«Trump es un criminal, está pisoteando la Constitución, está haciendo tantas acciones que no son siquiera legales», alegó Sisman, quien denunció que los republicanos en el Congreso «le temen más de lo que temen a la gente estadounidense».

Y añadió: «Tienen que entender que a los estadounidenses no les gusta esto y no son unos pocos de izquierda, es mucha gente a la que no le gusta».

Chris Dee, también integrante de la organización, aseguró en declaraciones a EFE que Trump está impulsando una «limpieza étnica» en Estados Unidos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y criticó que el jefe de Estado norteamericano ha tomado varias decisiones de alcance internacional si consultar al Congreso, cuando debería haberlo hecho.

Durante la protesta hicieron también un llamamiento a los presentes para que facilitaran sus datos de contacto para darles a conocer futuras acciones en Portugal. EFE

