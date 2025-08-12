Varios incendios se declaran este martes en Grecia y se propagan por el fuerte viento

Viena, 12 ago (EFE).- Los bomberos griegos luchan este martes por contener las llamas de varios incendios que, declarados en la madrugada de este martes en diferentes partes del país, se propagan atizados por fuertes vientos.

Una casa quedó calcinada por el fuego desatado en una zona forestal del municipio de Accio-Vónitsa, en Grecia occidental, según informó a la televisión pública ERT el alcalde de la localidad, Athanasios Kasolas.

Debido a los fuertes vientos, este incendio se ha expendido hasta alcanzar grandes proporciones, por lo que se pidió a los residentes que estén preparados para alejarse del lugar.

En la madrugada de hoy se inició el combate de las llamas con nueve aviones y un helicóptero cisterna.

Por tierra,»85 bomberos están operando con 3 equipos de excursionistas y 27 vehículos», indicó el Departamento de Bomberos en un comunicado publicado en redes sociales.

En Zante, una isla jónica, 60 bomberos con 17 vehículos y dos aviones cisterna luchan contra un incendio forestal que también calcina cultivos agrícolas entre las localidades de Litahkia, Agala y Kiliomenos.

«Todo el cuerpo de bomberos de la isla está operando en el lugar, con la asistencia de voluntarios y Protección Civil del Municipio», reportó el diario heleno Kathimerini.

Según el Departamento de Bomberos, actualmente hay 60 bomberos y tres equipos de excursionistas luchando por contener este fuego, con el apoyo desde el aire de cuatro aviones y un helicóptero cisterna.

Otro gran incendio se declaró hacia las 03:00 hora local (00:00 GMT) de este martes en una zona cercana a la pequeña localidad de Faraklata, en la isla jónica de Cefalonia, sin que hasta el momento amenace zonas residenciales, según declaró a ERT el presidente de la comunidad homónima, Evangelos Marinakis

No obstante, como medida de precaución ante este foco que está calcinando vegetación baja, las autoridades enviaron mensajes a la población de Faraklata y otras dos localidades pidiendo que se trasladen a la playa de Myrtos.

Otro fuego desatado en la mañana de este martes en la región de Fócida (Grecia central) ocupa a 30 bomberos y una Unidad de operaciones forestales especiales, que intentan controlar las llamas con 8 vehículos y un helicóptero.

Solo en las últimas 24 horas, Grecia se ha enfrentado a 70 incendios forestales , 21 de ellos declarados desde el mediodía de ayer, lunes.

Los bomberos permanecen en alerta máxima, ya que los fuertes vientos y las temperaturas en torno a los 35 grados siguen agravando las condiciones favorables al fuego. EFE

