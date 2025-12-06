Aumenta la presión hacia Venezuela; Trump amenaza también a Colombia; y España apuesta por China

Queridas lectoras y queridos lectores, hoy se celebra en Suiza el día de San Nicolás, que regala mandarinas, cacahuetes y chocolates a quienes lo desean. Mientras nos adentramos en el invierno por aquí, seguimos recibiendo noticias muy relevantes desde el mundo de habla hispana. Confío en que encontrarán estas noticias tan interesantes como me parecen a mí.

8 minutos

José Kress

🇻🇪 Según el análisis de varios medios el despliegue militar en el Caribe y la ambigüedad de los objetivos reales de Washington, el argumento del narcotráfico sería solo una justificación superficial.

🇨🇴 Trump insinuó que no descarta acciones militares contra cualquier país del que procedan drogas dirigidas hacia Estados Unidos, mencionando explícitamente a Colombia.

🇪🇸 La inversión conjunta del fabricante chino CATL y del grupo europeo Stellantis en Figueruelas, cerca de Zaragoza, se ha convertido en la mayor inversión china en España.

Estados Unidos aumenta la presión militar y económica sobre Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Keystone

El tensa situación entre EE.UU. y Venezuela sigue siendo con gran diferencia la noticia principal que nos llega a Suiza desde un país hispanoparlante. Los medios continuan explicando las razones por las cuales Trump está actuando con presión militar y geopolítica sobre Venezuela, lo cual el diario NZZ interpreta como parte de una estrategia más amplia para reforzar la influencia estadounidense en América Latina y limitar la presencia de otras potencias.

«Los Estados Unidos tienen suficiente poder de fuego como para arrasar Caracas en una tarde» NZZ

En su análisis, el periódico destaca la magnitud del despliegue militar en el Caribe y la ambigüedad de los objetivos reales de Washington, para los que el argumento del narcotráfico sería solo una justificación superficial. La presencia del mayor portaaviones estadounidense, la Gerald R. Ford, así como el traslado de miles de soldados y equipos avanzados a la región, muestran que la Casa Blanca quiere transmitir máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, aunque por ahora sin cruzar la línea de una intervención directa. El NZZ subraya que el mensaje implícito es claro: Estados Unidos no permitirá que en Venezuela operen sin restricciones actores como Rusia, China o Irán.

El artículo también analiza los intereses económicos que, según el diario, explican mejor la estrategia de Washington. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, además de oro, coltan, diamantes, gas y otros minerales estratégicos, y la administración Trump consideraría prioritario apartar a rivales geopolíticos y preparar un eventual acceso preferente para las empresas estadounidenses. El NZZ recuerda que compañías como Chevron ya han retomado operaciones en Venezuela y que un cambio político abriría enormes oportunidades económicas, especialmente para el sector energético norteamericano. Para el periódico, la pugna por Venezuela no es solo un enfrentamiento diplomático, sino una disputa por recursos clave en un momento de creciente competencia global. Frente al deterioro interno del país y el avance de redes ilícitas, Washington vería en el control de estos recursos una pieza central de su hegemonía regional. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, solo con suscripción)

Trump amenaza a Colombia en su ofensiva antidroga

El presidente Gustavo Petro Keystone

Este conflicto se va extendiendo a otros países del Caribe. La escalada verbal y militar de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe, y en particular las nuevas amenazas del presidente Donald Trump hacia Colombia también han sido difundidas por la prensa suiza esta semana.

«Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país debe contar con ataques» Afirmación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, recogida en nau.ch

El portal nau.ch destaca que Trump insinuó que no descarta acciones militares contra cualquier país del que procedan drogas hacia Estados Unidos, mencionando explícitamente a Colombia y vinculándolo, sin pruebas, a supuestas fábricas de cocaína destinadas al mercado estadounidense. Según el medio, estas declaraciones llegan en un contexto en el que Washington ya ha reforzado notablemente su presencia militar en el Caribe, con el despliegue de buques de guerra y operaciones encubiertas en Venezuela. Nau.ch señala que este enfoque agresivo ha generado preocupación internacional y fuertes críticas por parte de Bogotá.

El artículo también subraya el deterioro acelerado de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió recientemente el intercambio de información de inteligencia después de que un pescador colombiano muriera en el marco de operaciones estadounidenses contra presuntos narcotraficantes. Ante las nuevas amenazas, Petro advirtió que atacar la soberanía colombiana equivaldría a declarar la guerra, e invitó a Trump a visitar el país para ver de primera mano cómo se destruyen laboratorios de droga. Nau.ch resalta que la tensión ha aumentado igualmente por las acusaciones de Washington sobre una supuesta falta de firmeza de Petro frente a los cárteles, así como por sanciones impuestas contra el mandatario. El portal interpreta este clima de confrontación como parte de una estrategia estadounidense más amplia en la región, en la que la lucha antidroga se mezcla con objetivos geopolíticos y con la presión sobre gobiernos que divergen de la línea de Washington. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

España apuesta por China con una megafábrica de baterías en Aragón

Keystone

Esta semana la prensa suiza ha comentado el asunto de la creciente influencia china en la industria europea, y en particular la fuerte apuesta de España por convertirse en un centro clave de producción de baterías.

«Ellos van años por delante. Solo podemos observar y aprender» Afirmación de David Romeral, director general del clúster automovilístico CAAR Aragón, en el portal Watson.ch

El digital suizo Watson.ch destaca cómo la inversión conjunta del fabricante chino CATL y del grupo europeo Stellantis en Figueruelas, cerca de Zaragoza, se ha convertido en la mayor inversión china en España. La magnitud del proyecto, valorado en 4.100 millones de euros y apoyado parcialmente con fondos europeos, sitúa a España en una posición estratégica dentro del mapa industrial europeo gracias a sus bajos costes energéticos y laborales.

Watson.ch subraya, sin embargo, que este impulso llega acompañado de dudas sobre el grado de dependencia tecnológica respecto a China. El medio recoge las advertencias de representantes sindicales y de la industria, que reconocen la falta de experiencia española en la fabricación de baterías y la necesidad de un significativo aprendizaje técnico. También menciona la posibilidad de que China envíe personal propio para acelerar la fase inicial de construcción, aunque la empresa insiste en que el objetivo final es formar mano de obra local. En paralelo, el artículo destaca que la postura española contrasta con la creciente cautela de otros países europeos frente a Pekín, reforzando una línea política más abierta que Madrid ha evidenciado con recientes visitas oficiales a China y nuevos proyectos de fábricas de baterías previstos en el país. (Fuente: Watson.chEnlace externo en alemán)

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaré el próximo repaso a la prensa suiza el 13 de diciembre.

Revisado por Patricia Islas

