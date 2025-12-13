EE.UU. incauta petrolero venezolano; camino hacia la paz en Colombia; y conflicto entre EE.UU. y México por el agua

Queridas lectoras y queridos lectores, mientras en Suiza empezamos a disfrutar de los mercados navideños, nos llegan noticias relevantes desde el mundo de habla hispana. Una semana más me gustaría destacar tres temas, que espero les parezcan interesantes.

🇻🇪 Venezuela ha condenado el asalto con dureza y lo ha calificado de piratería internacional, acusando a Estados Unidos de actuar con motivaciones económicas disfrazadas de argumentos sobre drogas o terrorismo.

🇨🇴 Colombia vive una expansión sin precedentes del crimen organizado, un deterioro de la seguridad y niveles récord de producción de cocaína.

🇲🇽 Donald Trump acusó a México de no cumplir con el tratado de 1944, que obliga al país vecino a entregar agua a Texas a cambio de recursos procedentes del río Colorado.

Estados Unidos incauta un petrolero frente a Venezuela y crece la tensión diplomática

Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa sobre las relaciones con EE.UU. Keystone

Continúa el conflicto entre EE.UU. y Venezuela. Una semana más la prensa suiza sigue de cerca las noticias que nos llegan y las analiza críticamente. Esta semana el foco se ha puesto en la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas por parte de EE.UU.. Un artículo de Watson pone el foco en cómo la administración Trump ha justificado la operación y en la manera en que Caracas interpreta el incidente como un acto de agresión destinado a presionar aún más al Gobierno de Nicolás Maduro.

«El operativo constituye un acto de piratería internacional» Afirmación del Gobierno venezolano recogida por Watson

El medio describe con detalle la operación difundida en redes sociales por responsables estadounidenses, en la que un helicóptero deposita soldados armados sobre la cubierta del petrolero. Watson.ch señala las versiones contradictorias ofrecidas por distintas autoridades estadounidenses acerca del uso del barco, que supuestamente transportaba petróleo venezolano o iraní dentro de redes de contrabando vinculadas a grupos terroristas. También destaca que un juez federal autorizó la incautación y que Washington podría llevar a cabo nuevas operaciones similares. Según fuentes citadas por el artículo, la estrategia forma parte de un aumento de la presión militar, judicial y diplomática para aislar a Maduro y cortar sus principales vías de ingresos.

En contraste, Venezuela ha condenado el asalto con dureza y lo ha calificado de piratería internacional, acusando a Estados Unidos de actuar con motivaciones económicas disfrazadas de argumentos sobre drogas o terrorismo. Watson.ch subraya que la operación se interpreta en Caracas como un nuevo capítulo de una escalada prolongada, que incluye ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico y el despliegue de más tropas y buques estadounidenses en la región. El artículo también retoma las declaraciones de Trump, que reivindicó la incautación y evitó explicar los motivos reales del operativo, dejando en el aire la posibilidad de futuras acciones e incluso insinuando que los días de Maduro al frente del país están contados. (Fuente: WatsonEnlace externo en alemán)

Petro logra un acuerdo marco con el Clan del Golfo, pero el camino hacia la paz sigue incierto

Gustavo Petro, presidente de Colombia Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

En segundo lugar, una noticia que ha resonado mucho en la prensa suiza. Se trata de las negociaciones de paz en Colombia y el inesperado acuerdo marco alcanzado entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo.

«En Colombia el acuerdo fue recibido con poca euforia» NZZ

El artículo de la NZZ destaca que este avance se anuncia en un momento especialmente delicado, cuando el presidente se acerca al final de su mandato sin haber logrado la prometida Paz Total. Según el diario, lejos de pacificarse, el país vive una expansión sin precedentes del crimen organizado, un deterioro de la seguridad y niveles récord de producción de cocaína. Aun así, la firma del documento en Doha abre una ventana de oportunidad, aunque envuelta en incertidumbres sobre su viabilidad y alcance real.

La NZZ explica que el acuerdo prevé zonas de ubicación temporal en regiones dominadas por el Clan, donde sus miembros recibirían protección jurídica y posibles reducciones de pena a cambio de desmovilizarse y abandonar la economía ilícita. Pero analistas y sectores políticos dudan de las intenciones de la organización, que ha consolidado su poder mediante la ocupación territorial y el control de rutas de narcotráfico. El diario subraya que el Clan ha crecido precisamente gracias a procesos de desmovilización anteriores y que su prioridad sigue siendo preservar su fuerza. También señala que Petro ha debilitado su propia credibilidad al ignorar obligaciones clave del acuerdo de paz con las FARC, lo que permitió el avance de grupos criminales. Aunque el pacto de Doha permite al Gobierno reivindicar un intento de reintegración, la NZZ advierte de que nada cambiará a corto plazo en un país que hoy produce cuatro veces más cocaína que en 2015. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán)

Trump amenaza con aranceles a México por incumplimiento de un tratado de agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Keystone

Por último, esta semana la prensa suiza ha comentado el conflicto entre Estados Unidos y México por el suministro de agua del río Bravo, en un contexto de sequía y tensiones históricas.

«Si esta agua no se libera de inmediato, se aplicará un arancel del cinco por ciento a las importaciones mexicanas» Afirmación de Trump recogida por Nau.ch

El artículo de Nau.ch destaca que el presidente Donald Trump acusó a México de no cumplir con el tratado de 1944, que obliga al país vecino a entregar agua a Texas a cambio de recursos procedentes del río Colorado. Según el medio, Trump recurrió a su plataforma Truth Social para señalar que la falta de agua pone en riesgo la ganadería texana y amenaza con imponer aranceles si México no libera los volúmenes pendientes.

Nau.ch subraya que el incumplimiento acumulado asciende a casi mil millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años y que Trump fijó el 31 de diciembre como fecha límite para que se entregase una cuarta parte de esa cantidad. El artículo también recuerda que este tratado se firmó cuando el agua no era un recurso tan escaso y que actualmente su escasez afecta tanto a productores agrícolas en Texas como a estados mexicanos dependientes del agua del Colorado. La pieza refleja la tensión bilateral y cómo la escasez hídrica puede convertirse en un instrumento de presión económica y política. (Fuente: Nau.chEnlace externo en alemán)

En el marco de nuestra producción periodística propia, le recomendamos las siguientes entregas.

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaré el próximo repaso a la prensa suiza el 20 de diciembre. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Mientras tanto, buen fin de semana desde Berna y disfrute de nuestro contenido!

