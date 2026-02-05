El WEF abre una investigación contra su director ejecutivo por su relación con Epstein

El Foro Económico Mundial (WEF) inicia una investigación sobre su director ejecutivo por su relación con Epstein. Keystone-SDA

El Foro Económico Mundial (WEF) ha iniciado una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Borge Brende. El objetivo es esclarecer su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que se conociera que Brende había mantenido contacto con él.

Según la agencia italiana Ansa, Brende habría asistido a tres cenas en las que también estaba presente Epstein. Además, hubo intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto entre ambos, supuestamente.

El Foro Económico Mundial (WEF) destacó en un comunicado que la decisión de llevar a cabo la investigación «subraya su compromiso con la transparencia y la preservación de la integridad». Al mismo tiempo, Brende colabora plenamente y seguirá cumpliendo con sus funciones como presidente y CEO del WEF.

El propio Brende explicó que conoció a Epstein en reuniones de negocios. Afirmó que desconocía sus antecedentes y actividades criminales, aunque reconoció que podría haber investigado su historial más a fondo y lamentó no haberlo hecho.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

