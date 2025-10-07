Los últimos diez participantes suizos a bordo de la flotilla con destino a Gaza han sido deportados

Los últimos activistas suizos a bordo de la Flotilla que se encontraban retenidos han sido deportados de Israel a Jordania. Keystone-SDA

Los últimos diez participantes suizos en la flotilla de Gaza fueron deportados el martes de Israel a Jordania. La embajada suiza en Amán los está recibiendo en la frontera y organizando su alojamiento y viaje a Suiza, que tendrá lugar el miércoles.

Dadas las circunstancias, los activistas se encuentran en buen estado de salud, según informó el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Entre ellos se encuentra el exalcalde de Ginebra, Rémy Pagani.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que había informado rápidamente a sus abogados y a la organización Waves of Freedom, responsable de la flotilla en Suiza. Esta última informará directamente a los familiares. Los costes de estos servicios se facturarán a las personas afectadas.

Nueve participantes suizos en la flotilla Global Sumud con destino a Gaza ya habían regresado a Suiza el pasado fin de semana, tras ser deportados en avión.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

