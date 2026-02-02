Prix de Lausanne 2026: comienza el concurso de jóvenes talentos de la danza

Danza: La localidad de Lausana, al oeste de Suiza, acoge una semana dedicada a jóvenes talentos. Keystone-SDA

La 54.ª edición del Prix de Lausanne se celebra esta semana y se prolongará hasta el 8 de febrero. Ochenta y un jóvenes bailarines —43 chicas y 38 chicos— procedentes de 18 países competirán en el teatro Beaulieu Lausanne con la esperanza de clasificarse para la final del sábado.

Para este concurso internacional de danza, creado en 1973, un jurado de nueve expertos seleccionó a los jóvenes participantes, de entre 15 y 18 años, tras evaluar los vídeos de 444 bailarines —339 chicas y 105 chicos— provenientes de 43 países, según informaron los organizadores. Tras esta primera fase, se eligieron 73 candidatos, a los que se suman otros ocho que ya habían sido preseleccionados previamente.

De lunes a jueves, los jóvenes talentos recibirán clases de destacados profesores y coreógrafos. Podrán participar en sesiones grupales y clases individuales para perfeccionar sus variaciones clásicas y contemporáneas, que presentarán el viernes durante las rondas de selección rumbo a la final.

Homenaje a Sylvie Guillem

La final tendrá lugar el sábado y contará con un máximo de 20 candidatos. Hasta nueve de ellos podrán obtener una beca para estudiar en alguna de las escuelas o compañías asociadas. También se otorgarán otros premios, entre ellos el de Interpretación Contemporánea y el de Mejor Joven Talento.

El jurado, compuesto por nueve miembros, está integrado por figuras de élite de la danza internacional. Este año lo preside Kevin O’Hare, director del Royal Ballet de Londres, quien ya había liderado el jurado del Prix de Lausanne en 2017. Su vicepresidenta será Gigi Hyatt, directora de la Hamburg Ballet School John Neumeier y finalista del Prix de Lausanne en 1980.

En paralelo a la final del sábado, la primera bailarina Sylvie Guillem, de 60 años, recibirá un premio a su trayectoria. Considerada una de las mayores estrellas de la danza y una figura clave en el desarrollo de la danza moderna, Guillem fue étoile del Ballet de la Ópera de París y del Royal Ballet de Londres. Rudolf Nureyev la nombró étoile (estrella) en 1984, cuando tenía apenas 19 años, y se retiró en 2015.

El Prix de Lausanne 2026 concluirá el domingo por la tarde con el espectáculo ‘Rising Stars’, que reunirá a los finalistas de esta edición.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

