Venezolanos celebran en Bogotá la detención de Maduro y sueñan con reconstruir su país

2 minutos

Bogotá, 3 ene (EFE).- Decenas de ciudadanos venezolanos se reunieron este sábado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en los ataques de esta madrugada en Caracas y otras ciudades de ese país.

Con banderas tricolor con mensajes como «Por una Venezuela libre», los manifestantes cantaron el himno de su país en un emotivo momento en el que incluso algunos de ellos lloraron.

«Todos (los medios de comunicación) confirmaban que estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos, que tanto daño nos hicieron, que tanto nos destruyeron, que se llevaron toda nuestra riqueza y fortuna, que se llevaron nuestro amor e idiosincrasia», afirmó a EFE el ingeniero Héctor Ignacio Rubio, uno de los participantes de la celebración.

Para Rubio, que llegó a Bogotá huyendo de la crisis venezolana hace varios años, este es apenas el comienzo de «los huracanes de cambio que vienen» no solo para Venezuela, sino para toda Suramérica.

«Fuimos obligados a ir a cada país pero no fuimos a quitarles ningún mérito, ni trabajo, ni el pan, sino ayudarlos a construir para que después sean bienvenidos a reconstruir nuestra patria», reflexionó el manifestante, que agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por la detención de Maduro.

El mandatario norteamericano anunció hoy que fuerzas de su país capturaron al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que calificó como «brillante».

Maduro y su esposa están en camino a Nueva York, donde el siguiente paso será su presentación ante un juez de la Corte de Distrito en Manhattan. Ambos deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

«Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos, de los que sufrieron en cárceles», añadió Rubio, quien dijo que volverá a Venezuela a ayudar a reconstruir el país «con ahínco, amor y comunión».

Jesús Torres, otro de los venezolanos que celebró en Bogotá, manifestó a EFE que está muy «emocionado» porque era algo que todos esperaban y querían.

«Era algo que necesitábamos y queremos desde hace muchos años, que no se había podido y se logró gracias al presidente Trump», expresó Torres, quien dijo que aún no volverá a su país porque el proceso acaba de comenzar y, como todos sus compatriotas, está a la expectativa de ver cómo avanza la intervención estadounidense en Venezuela. EFE

cor-jdl/jga/joc/nvm

(foto)(video)