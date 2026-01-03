Venezolanos celebran en Uruguay la captura de Nicolás Maduro

Montevideo, 3 ene (EFE).- Venezolanos residentes en Uruguay celebraron este sábado en Montevideo la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Bajo la ‘Concentración de la libertad: ¡Venezolanos en Uruguay, viva Venezuela libre!’, acudieron a la Plaza de la Democracia, ubicada en el céntrico barrio montevideano de Tres Cruces.

Allí, los asistentes ondearon banderas de Venezuela, de Uruguay e incluso de Cuba, al tiempo que también llevaron impresa la orden de captura a Nicolás Maduro con su rostro tachado.

Gustavo Becerra, referente del Comando con Venezuela en Uruguay, indicó a EFE que la concentración se organizó para unirse «en una sola voz».

El vocero cuestionó, por otra parte, el surgimiento de convocatorias paralelas en repudio a lo ocurrido en su país: «La lucha nuestra es por la libertad», afirmó.

Otras organizaciones como la central sindical PIT-CNU y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay convocaron a una manifestación en repudio «al ataque imperialista» de Estados Unidos a Venezuela. También convocó a dicha concentración el oficialista Frente Amplio.

A juicio de Becerra, lo ocurrido en Venezuela fue solo el inicio de un proceso que califica necesario, ya que considera que la única manera de que Venezuela salga adelante es «desmontando» el régimen de Maduro.

Por otro lado, consideró «lamentable» y «contradictorias» las declaraciones del Gobierno uruguayo, por haber emitido un comunicado hablando de la intervención estadounidense, pero omitiendo «las violaciones sostenidas».

El Gobierno uruguayo emitió un comunicado manifestando su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

