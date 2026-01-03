Venezolanos en Colombia celebran la detención de Maduro y sueñan con reconstruir su país

4 minutos

(Actualiza con detalles de las manifestaciones en Bogotá y otras ciudades)

Bogotá, 3 ene (EFE).- Centenares de ciudadanos venezolanos se reunieron este sábado en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades de Colombia para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la intervención de Estados Unidos en su país esta madrugada.

Con banderas tricolor, vestidos con la camiseta de color vino tinto de su selección de fútbol y con mensajes como ‘Por una Venezuela libre’, los manifestantes cantaron el himno de su país en un emotivo momento en el que incluso algunos de ellos lloraron.

La multitud fue creciendo a lo largo de la tarde en la Plaza de Bolívar y el encuentro terminó convertido en una suerte de carnaval con pitos, vuvuzelas y chorros de espuma al grito de ‘ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó’.

«Todos (los medios de comunicación) confirmaban que estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos, que tanto daño nos hicieron, que tanto nos destruyeron, que se llevaron toda nuestra riqueza y fortuna, que se llevaron nuestro amor e idiosincrasia», afirmó a EFE el ingeniero Héctor Ignacio Rubio, uno de los participantes de la celebración en la capital colombiana.

Para Rubio, que llegó a Bogotá huyendo de la crisis venezolana hace varios años, este es apenas el comienzo de «los huracanes de cambio que vienen» no solo para Venezuela, sino para todo Suramérica.

«Fuimos obligados a ir a cada país pero no fuimos a quitarles ningún mérito, ni trabajo, ni el pan, sino ayudarlos a construir para que después sean bienvenidos a reconstruir nuestra patria», reflexionó el manifestante, que agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por la detención de Maduro.

El mandatario norteamericano anunció hoy que fuerzas de su país capturaron al presidente venezolano y a su esposa en una operación que calificó como «brillante».

Maduro y Flores llegaron hoy a Nueva York, donde el siguiente paso será su presentación ante un juez de la Corte de Distrito en Manhattan. Ambos deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

«Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos, de los que sufrieron en cárceles», añadió Rubio, quien dijo que volverá a Venezuela a ayudar a reconstruir el país «con ahínco, amor y comunión».

Añorando el regreso

Jesús Torres, otro de los venezolanos que celebró en Bogotá, manifestó a EFE que está muy «emocionado» porque era algo que todos esperaban y querían.

«Era algo que necesitábamos y queremos desde hace muchos años, que no se había podido y se logró gracias al presidente Trump», expresó Torres, quien dijo que aún no volverá a su país porque el proceso acaba de comenzar y, como todos sus compatriotas, está a la expectativa de ver cómo avanza la intervención estadounidense en Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía.

De los más de siete millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia.

Por eso hoy hubo manifestaciones también en otras ciudades colombianas como Cúcuta, situada en la frontera con Venezuela, Medellín y Bucaramanga.

En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, más de un centenar de venezolanos se concentraron al caer de la tarde en la avenida Libertadores para celebrar la caída de Maduro con cánticos y la esperanza de que pronto podrán volver a su país.

Al mismo tiempo, unas decenas de simpatizantes del chavismo se congregaron frente a las embajadas de Venezuela y de Estados Unidos en Bogotá para expresar su rechazo a la intervención militar y a la captura de Maduro y su esposa. EFE

cor-jdl/jga/joc/gad

(foto)(video)