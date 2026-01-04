Venezolanos salen de nuevo a las calles en Colombia a la expectativa del futuro de su país

Bogotá, 4 ene (EFE).- Centenares de venezolanos salieron por segundo día consecutivo a las calles de las principales ciudades de Colombia para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro, aunque están a la expectativa del futuro de su país tras los anuncios hechos el sábado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con banderas, gorras y camisetas de Venezuela, decenas de manifestantes se reunieron en la Plaza de Lourdes de Bogotá para festejar la caída de Maduro, quien fue detenido en una operación militar de Estados Unidos en Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores, y fue llevado a Nueva York donde será juzgado.

«Alza la voz Venezuela contra la dictadura desde Bogotá» y «Unidos es mejor», decía un cartel que estiraron los manifestantes, que también hicieron sonar cornetas y, como en la víspera, volvieron a cantar el himno de su país.

Daniel Navarro, vocero de la plataforma opositora Comando con Venezuela, afirmó a periodistas que los ciudadanos exigen que sea reconocido como nuevo presidente de Venezuela Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en las controvertidas elecciones de 2024, dado que lo consideran el mandatario legítimamente elegido en esos comicios.

«Esto no va a ser inmediato, es un proceso que puede tomar semanas, meses, y es una dinámica que va cambiando constantemente», expresó Navarro.

El mandatario norteamericano señaló el sábado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición «segura» y «apropiada».

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras de su país van a invertir «miles de millones de dólares» para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra «en muy mal estado».

Además de Bogotá, los venezolanos también se concentraron en ciudades como Medellín y Cali para seguir celebrando la detención de Maduro, a quien culpan de la crisis de su país.

De los más de siete millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. EFE

