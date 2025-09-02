Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación caribeña.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que «parece» que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, «sigue mintiéndole a su presidente» y, «luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA».

«Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza», agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense. EFE

