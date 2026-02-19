Venezuela analiza «abuso» de un parque protegido para garantizar un turismo responsable

Caracas, 18 feb (EFE).- Las autoridades venezolanas analizaron el «abuso» que, según dijo este miércoles la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hubo recientemente del protegido parque nacional Morrocoy, en el noroeste del país, con el fin de tomar medidas para garantizar un turismo responsable.

«Yo reivindico el espíritu de recreación, de diversión de nuestra cultura, que la vimos este Carnaval 2026, pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza, porque hemos visto cierto abuso», aseguró en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por esa razón, dijo que pidió al ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Freddy Ñáñez, y a la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, reunirse en una mesa técnica «con usuarios, con operadores y con los organismos de seguridad».

Según la cartera de Turismo, unos 7,33 millones de venezolanos se movilizaron en el país del 13 al 17 de febrero por los carnavales, de los cuales más del 50 % fueron a las costas.

El parque Morrocoy, con una superficie de 32.090 hectáreas, que albergan 266 especies de aves, así como reptiles y mamíferos marinos y terrestres, entre otros, recibió a 354.000 personas durante estos días.

Ñáñez aseguró que ya estuvieron analizando varias críticas sobre «el mal uso que algunos visitantes» hicieron del parque, para lo que instalaron una mesa con técnicos ambientales, biólogos marinos, funcionarios del Ministerio de Turismo y de Inparques, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y la Fuerza Armada.

Más temprano, Inparques informó que dos personas fueron detenidas por presuntos daños en Morrocoy, ubicado en el estado costero de Falcón, luego de recibir denuncias por delitos ambientales cometidos en el área Los Juanes del parque nacional.

Durante el festivo de Carnaval, diversos usuarios en redes sociales publicaron vídeos del área de Los Juanes, una reserva natural con diversidad marina, en los que se ven decenas de personas con yates alrededor, lanzando espuma al agua en modo de celebración.

El martes, Valentina Quintero, reconocida periodista de la fuente turística en Venezuela, hizo un llamado a Inparques, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ecosocialismo para aplicar la legislación ambiental sobre este hecho.

Quintero indicó que todo parque nacional tiene un estudio de capacidad de carga que determina cuántos visitantes a la vez puede recibir un área determinada sin que esto signifique el deterioro del medioambiente, por lo general ecosistemas frágiles.

Inparques determinó que se violaron diferentes decretos como el Reglamento de Uso del Parque Nacional Morrocoy, el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica del Ambiente. EFE

