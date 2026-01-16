Venezuela anuncia contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo

Caracas, 16 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que firmó un contrato para que su país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles.

«El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela», indicó Rodríguez en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria encargada no especificó la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

Venezuela venía anunciando desde hace meses que se encontraba gestionando el proceso para la exportación de gas, aun en medio de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.

Rodríguez dijo en octubre pasado, cuando ejercía como vicepresidenta del mandatario Nicolás Maduro, capturado por tropas de Estados Unidos durante una operación en el país suramericano el 3 de enero, que está trabajando en proyectos con «importantes transnacionales» de gas para «exportar su primera molécula».

En esa oportunidad, también señaló que Venezuela tiene las mayores reservas de gas de la región y mencionó que Rusia mantiene inversiones en proyectos de gas costa afuera en el país.

La firma del acuerdo se da en momentos en que la industria petrolera está en el centro de los acercamientos entre Venezuela y Estados Unidos, que ha anunciado que recibirá de 30 a 50 millones de barriles de crudo del país suramericano, cuya venta controlará.EFE

