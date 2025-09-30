Venezuela cree que «no se van a respetar» las metas fijadas sobre cero emisiones para 2050

Caracas, 30 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y titular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, advirtió este martes que en el mundo «no se van a respetar» las metas fijadas para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050.

«Ya el planeta entero sabe que las metas que se fijaron sobre emisión de carbono para el año 2050 no se van a respetar», dijo durante su discurso en la Semana Africana de la Energía (AEW, en inglés), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A juicio de la funcionaria chavista, las inversiones «no han sido suficientes» y «los desarrollos para la captación de estas emisiones tampoco».

En ese sentido, abogó por una transición energética enfocada en «la accesibilidad, la seguridad y, sobre todo, la sostenibilidad ambiental, en respeto de los derechos de la madre naturaleza».

Según la ONU, para limitar el calentamiento global a no más de 1,5 °C (grado Celsius), las emisiones deben reducirse en un 45 % para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.

En julio pasado, el presidente Nicolás Maduro presentó un plan para enfrentar la crisis climática y anunció entonces la celebración de un «congreso mundial ecosocialista», que se celebrará del 9 al 10 de octubre en Caracas, como «antesala», según el Gobierno venezolano, de la COP30, que tendrá lugar en noviembre en Belém (Brasil).

Maduro activó en ese entonces la denominada Gran Misión Madre Tierra Venezuela, con el fin de «transformar a la sociedad» y que esté preparada «para la nueva realidad climática».

El Ejecutivo venezolano adelantó recientemente que en el venidero Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra se debatirán temas como «la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, biodiversidad en riesgo, los derechos de la madre tierra, conflictos socio-ambientales y los derechos humanos, contaminación y residuos, economía sostenible, educación y cultura ambiental», entre otros.EFE

