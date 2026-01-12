Venezuela defiende que su relación con Cuba se basa «en la hermandad» y «la cooperación»

Caracas, 11 ene (EFE).- Venezuela defendió este domingo que su relación con Cuba se basa «en la hermandad» y «la cooperación», luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a la isla de que ya no recibirá más dinero o petróleo del país suramericano.

«La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad», señaló un comunicado oficial.

Caracas, además, ratificó su «postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional».

«Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza», agregó.

Trump señaló que Cuba ha estado «viviendo durante años» gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de «servicios de seguridad» para los «dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)».

«PERO YA NO MÁS!», espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que «la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU.» y Venezuela ahora cuenta con el ejército «más poderoso» del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

La operación ‘Resolución Absoluta’ del 3 de enero, como EE.UU. bautizó a su maniobra para capturar a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, dejó unos 100 muertos, según el Gobierno venezolano, entre ellos 32 militares cubanos.

Por su parte, el Gobierno de Cuba respondió a Trump asegurando que «no recibe ni ha recibido nunca» compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

También este domingo, el Gobierno cubano insistió en reclamar a Washington el fin del «brutal secuestro» de Maduro y Flores, que tachó de «ilegal» y de «farsa judicial y mediática». EFE

