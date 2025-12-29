Venezuela destruye ocho aeronaves vinculadas al narcotráfico en su frontera con Brasil

Caracas, 29 dic (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó este lunes que destruyó ocho aeronaves en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), presuntamente vinculadas al narcotráfico y señaladas de incumplir con leyes del espacio aéreo local.

En su cuenta de Instagram, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, detalló que la operación se llevó a cabo en el municipio Alto Orinoco, en límites fronterizos con Brasil, donde también se hallaron cuatro campamentos que fueron destruidos.

Hernández Lárez aseguró que las aeronaves destruidas se encontraban «operando en pistas clandestinas ilegales», lo que, advirtió, viola «de manera flagrante» la ley del país.

Además, apuntó que las naves no tenían plan de vuelo, identificación, transpondedor, equipos de comunicaciones y «ningún tipo de autorización legal para transitar por el territorio nacional».

«Venezuela no será plataforma para el crimen transnacional. Aquí no se produce, no se procesa, no se consume y mucho menos seremos plataforma de paso de estos productos ilegales», aseguró el funcionario.

En otro operativo, militares destruyeron en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) una aeronave que no contaba con los permisos correspondientes para estar dentro del país ni plan de vuelo, informó este lunes Hernández Lárez.

En total, la Fuerza Armada ha destruido 39 aeronaves durante 2025, según información oficial.

Venezuela ha intensificado su defensa luego de que Estados Unidos ordenara un despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela, lo acusa de liderar un presunto grupo que denomina Cartel de los Soles, aunque Caracas afirma que se trata de un «invento».EFE

