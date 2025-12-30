Venezuela dice haber destruido en 2025 casi 40 aeronaves que vincula con el narcotráfico

Caracas, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha destruido en el transcurso de este año 39 aeronaves usadas para el narcotráfico, la mayoría en operaciones en estados fronterizos venezolanos con Colombia, como Apure (oeste) y Amazonas (sur, también limítrofe con Brasil).

«Felicito a nuestra FANB y a la Aviación Militar por estar vigilantes, vamos culminando un año de ofensiva contra bandas criminales y todos los enemigos de la patria, este 2025 hemos llegado a 39 aeronaves y 430 desde que aplicamos esta ley. ¡Estamos victoriosos! ¡Mi reconocimiento!», escribió el presidente venezolano, Nicolás Maduro, este martes en su canal de Telegram.

Este lunes, el líder chavista afirmó que la FANB está «vigilante siempre» y aseguró que Venezuela «tiene un modelo ejemplar» en el combate al delito, contra las bandas criminales y el narcotráfico por «tierra, aire y mar».

La FANB informó previamente el lunes de que destruyó ocho aeronaves en el estado Amazonas, presuntamente vinculadas al narcotráfico y acusadas de incumplir con leyes del espacio aéreo local, y una más en la región de Apure.

En su cuenta de Instagram, el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez, detalló que la operación en Amazonas se llevó a cabo en el municipio Alto Orinoco, en la frontera con Brasil, donde también se hallaron cuatro campamentos que fueron destruidos.

Hernández Lárez aseguró que las aeronaves se encontraban «operando en pistas clandestinas ilegales», lo que, advirtió, viola «de manera flagrante» la ley del país.

En otro operativo, los militares destruyeron en Apure una aeronave que no contaba con los permisos correspondientes para estar dentro del país ni plan de vuelo, según informó Hernández Lárez.

Venezuela ha intensificado su defensa luego de que Estados Unidos ordenara en agosto pasado un despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela, le acusa de liderar un presunto grupo que denomina Cartel de los Soles, aunque Caracas afirma que se trata de un «invento». EFE

