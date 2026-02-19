Venezuela dice haber recibido la visita de inversionistas interesados en hidrocarburos

Caracas, 19 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que ha recibido «visitas internacionales» de inversionistas interesados en el sector hidrocarburos y otras áreas, semanas después de una reforma a la ley petrolera que permite la inversión extranjera y privada en el área de producción.

«Estamos en un proceso, recibiendo visitas internacionales con miras a importantes inversiones en nuestro país», afirmó la mandataria encargada durante la visita a una comuna en el eje Caracas-La Guaira, al norte del país, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según declaró, las visitas podrían implicar inversiones en sectores como hidrocarburos, minería y agroindustria.

Rodríguez insistió en la necesidad de construir un «modelo económico independiente» de la «renta petrolera».

En este sentido, señaló que esta independencia es una «lección» que debe aprender Venezuela como consecuencia del «bloqueo criminal», la forma en que el Gobierno llama a la política de sanciones económicas impuestas desde EE.UU. y la Unión Europea.

Delcy Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, el pasado 3 de enero.

Desde esa misma semana, la presidenta encargada retomó los acuerdos de venta de petróleo con EE.UU., cuyo Gobierno ha relajado las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana.

Rodríguez también impulsó una reforma de la Ley orgánica de hidrocarburos, que abrió el sector para recibir inversiones privadas y extranjeras, por lo que ha sostenido reuniones con representantes de empresas petroleras internacionales, como la estadounidense Chevron, la británica Shell y la española Repsol.

En el marco de la recuperación de relaciones con Estados Unidos, Washington reabrió su embajada en Caracas con la designación de la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios.

Además, Rodríguez recibió a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo el Secretario de Energía, Chris Wright, que visitó Caracas la semana pasada, y también el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, que estuvo en la capital venezolana este miércoles.

En el encuentro con Donovan, en el cual también participaron los ministros de Defensa y de Interior de Venezuela, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, respectivamente, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo.EFE

