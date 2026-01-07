The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela invita a Guterres a constatar «de primera mano» consecuencias de ataques de EEUU

Caracas, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela invitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país suramericano para que compruebe «de primera mano» las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó este miércoles el canciller, Yván Gil. EFE

