Venezuela invita a Guterres a constatar «de primera mano» consecuencias de ataques de EEUU
Caracas, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela invitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a visitar el país suramericano para que compruebe «de primera mano» las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó este miércoles el canciller, Yván Gil. EFE
