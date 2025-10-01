The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela rescata a siete personas que iban a Trinidad y Tobago y arresta a dos hombres

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 1 oct (EFE).- La Policía de Venezuela rescató a siete «víctimas» que eran «trasladadas de forma engañosa» a Trinidad y Tobago y arrestó a dos hombres supuestamente vinculados a la trata de personas en el estado Delta Amacuro (este), informó este miércoles el Ministerio de Interior.

A través de Instagram, indicó que durante una operación de patrullaje marítimo, la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) logró el rescate de estas siete personas que, según la cartera de Estado, se encontraban en «condiciones de alta vulnerabilidad».

«Fueron atendidas por las autoridades competentes y trasladadas a puerto seguro, donde recibieron asistencia médica y psicológica», indicó el Ministerio de Interior.

Además, aseguró que «el grupo había sido captado bajo falsas promesas y se encontraba en tránsito hacia territorio extranjero sin documentación ni garantías».

«Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales», concluyó.

En julio pasado, ocho mujeres venezolanas, incluidas dos menores, fueron rescatadas en Trinidad y Tobago en un caso que se investiga como trata de personas, según informó entonces la Policía del país caribeño.

Según el comunicado de la Policía de Trinidad y Tobago, el rescate se produjo en una vivienda en el marco de un operativo de inteligencia realizado en la División Central, que se saldó además con la detención de tres hombres trinitenses.

La Policía, que incautó además una pistola en el lugar, notificó a la Sección de Control de Inmigración y a la Unidad Contra la Trata de Personas.EFE

rbc/lb/nvm

