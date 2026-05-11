Venezuela sostiene ante corte de la ONU que es «indispensable» negociar con Guyana por el Esequibo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima jurisdicción de la ONU, que las negociaciones directas con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo son «inevitables e indispensables».

«Venezuela está dispuesta a resolver la controversia territorial con Guyana, pero dicha solución debe lograrse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la controversia; el Acuerdo de Ginebra de 1966. La solución negociada es, por tanto, una conducción inevitable e indispensable de la controversia», expresó.

Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Quien fuera número dos de Maduro está incluida desde 2018 en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea y que, en principio, tienen vetado el ingreso al bloque comunitario.

Sin embargo, Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, así como en una audiencia anterior en la CIJ por este mismo caso.

Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó solo dos viajes fuera de Venezuela, a los países caribeños vecinos Granada y Barbados.

Rodríguez y varios miembros de su delegación lucían este lunes un broche dorado que mostraba el mapa de Venezuela, incluyendo también el territorio en disputa, similar al utilizado por la presidenta en su viaje a Granada, que ya había provocado indignación en Guyana.

– Larga controversia y yacimientos de petróleo –

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial por la región de Guayana Esequiba que data del siglo XIX.

La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después de que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

La fiscal general de Venezuela, Arianny Seijo Noguera, dijo que su país «se mantiene firme en su negativa a reconocer la jurisdicción» de la CIJ en el caso.

«Su presencia aquí no constituye ni debe interpretarse jamás como una aceptación de la jurisdicción de la Corte para pronunciarse sobre esta controversia territorial», apuntó.

Al finalizar la audiencia, en un rápido contacto con periodistas venezolanos, Rodríguez afirmó que su país «jamás» ha considerado convertirse en el estado númeor 51 de Estados Unidos.

«Eso no está previsto, jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia», aseguró.

Rodríguez declaró, además, que su gobierno trabaja en «una agenda diplomática de cooperación» con la administración de Donald Trump luego de restablecer en marzo relaciones diplomáticas rotas por Maduro hace siete años.

El mandatario republicano publicó en marzo un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51. Ello luego del triunfo del país caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

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