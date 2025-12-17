Venezuela tacha de «grotesca amenaza» el anuncio de Trump sobre «supuesto bloqueo naval»

1 minuto

Caracas, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela tachó este martes de «grotesca amenaza» el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, y señaló que el mandatario republicano «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» venezolanas. EFE

