Venezuela tilda de montaje la denuncia de Guyana sobre un ataque en su frontera

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Caracas, 6 may (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, tildó este miércoles de relato y montaje la denuncia del Gobierno de Guyana sobre un ataque contra una patrulla en la frontera con el país caribeño en el que resultó herido un soldado guyanés.

«Resulta ya agotador que el Gobierno de Guyana recurra, una y otra vez, a este tipo de relatos y montajes precisamente cuando suceden procedimientos vinculados a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba», señaló Gil en un mensaje publicado en X.

El funcionario dijo que Guyana no podrá desviar la atención de la «verdad histórica, jurídica y política: la única vía válida para resolver esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966».

«Estas recurrentes cortinas de humo no ocultarán su derrota frente a la verdad ni su negativa a cumplir el único mecanismo acordado entre las partes», añadió el canciller.

El lunes, la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) informó en un comunicado que un soldado resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha del Ejército guyanés que patrullaba en la frontera con Venezuela.

La GDF indicó que el ataque ocurrió cuando la lancha escoltaba tres embarcaciones civiles con personas y carga desde Makapa hasta Eterinbang, localidades situadas en el río Cuyuni, en la Región Siete de Guyana.

La patrulla respondió al fuego y logró escoltar al convoy fuera de la zona, que ya fue escenario en 2025 de ataques similares que las autoridades guyanesas atribuyeron a grupos criminales venezolanos.

El incidente del lunes coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Guyana y Venezuela presentan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo.

Este miércoles, el agente de Venezuela ante la CIJ, Samuel Moncada, rechazó la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto con Guyana por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales.

La CIJ tratará de dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño, y que Caracas declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de irregularidades. EFE

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