Venezuela y EE.UU. buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía

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Caracas, 11 may (EFE).- La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, conversaron este lunes sobre una ampliación en la conectividad aérea entre sus países, reanudada oficialmente el pasado abril tras siete años suspendida, así como en las exportaciones de energía.

En Instagram, la ministra venezolana aseguró que, durante el encuentro, definieron «puntos críticos» para la hoja de ruta, entre los que mencionó «elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a EE.UU. y el resto del mundo».

Hablaron también sobre «la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo» con proveedores estadounidenses para la compra de «repuestos especializados y puentes de guerra».

«​Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal», indicó la funcionaria.

A su juicio, es «imperativo» el cese de las sanciones y una «mayor libertad en las licencias» para «avanzar hacia una eficiencia total».

«Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el Gobierno nacional», agregó Faría.

Por su parte, Barrett dijo, en la cuenta en Instagram de la embajada, que fue una «reunión productiva», durante la que abordaron «la ampliación de las exportaciones de energía».

«El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del presidente estadounidense, Donald Trump», agregó el diplomático, en referencia a las etapas de estabilización, recuperación y transición establecidas por Washington.

El pasado 30 de abril, el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de suspensiones entre ambos países.

Entonces, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir más de 100.000 pasajeros con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un «eje de conexión» en la región.

Caracas y Washington restablecieron sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, el pasado marzo, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en suelo venezolano. EFE

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