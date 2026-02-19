Venezuela y Estados Unidos acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico y el terrorismo

1 minuto

Caracas, 18 feb (EFE).- Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

«Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas» y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X. EFE

