Vicecanciller alemán señala que la incertidumbre se mantiene pese al fallo sobre aranceles

2 minutos

Berlín, 21 feb (EFE).- El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, señaló este sábado que pese al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump desde el pasado abril la incertidumbre se va a mantener a medio plazo.

«Pese a la sentencia sigue habiendo aranceles específicos en sectores centrales como el automóvil y el acero. Y Trump ya ha anunciado nuevos aranceles. Por ello la incertidumbre sigue siendo grande», dijo en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El número dos del canciller Friedrich Merz destacó que los aranceles perjudican a la economía a ambos lados del Atlántico y, en especial, a los ciudadanos de Estados Unidos.

«Nuestra respuesta seguirá siendo construir a nivel global nuevas relaciones comerciales, firmar acuerdos de libre comercio, proteger nuestra industria y fortalecer la independencia y soberanía de Europa», dijo el político socialdemócrata.

Klingbeil subrayó que si los países europeos se mantienen unidos, nadie les podrá «chantajear».

«Cuando Trump amenazó con aranceles en la cuestión de Groenlandia, los europeos nos mostramos tan claros y unidos que el presidente de EE. UU. cedió. Tenemos que mantener esa postura. Quiero que hagamos a Europa tan fuerte que nadie nos pueda chantajear», indicó.

Se trata de la primera reacción del Gobierno alemán después de que la Corte Suprema estadounidense determinase este viernes, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Como respuesta a la resolución, que invalida los llamados «aranceles recíprocos» y otros gravámenes generalizados impuestos por Trump, con un tipo mínimo del 10 %, el mandatario firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países. EFE

