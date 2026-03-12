Vicecanciller de Colombia: El sistema multilateral «está bajo asedio», no está en crisis

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 12 mar (EFE).- El sistema multilateral está bajo asedio en el mundo, no en crisis, advierte el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo Jassir, al defender el papel de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que preside su país.

«El multilateralismo hay que defenderlo, el multilateralismo está bajo asedio. Mucha gente lo dice, que el multilateralismo está en crisis, yo no creo que esté en crisis», afirma Jaramillo en una entrevista con EFE a propósito de dos encuentros internacionales que Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, celebrará a mediados de mes en Bogotá.

Uno es el Foro de Alto Nivel CELAC-África, que se celebrará del 17 al 21 de marzo, y el otro es la X Cumbre de la CELAC, en la cual el mismo 21 Colombia hará el traspaso de la presidencia pro tempore del organismo regional a Uruguay.

Jaramillo asegura que hay «una indignación justificada» de la gente por «el hecho de que están pasando hoy muchas cosas en el mundo que la multilateralidad no ha podido detener», entre las que cita la «guerra en Europa (de) Rusia y Ucrania, un genocidio que se sigue cometiendo en Gaza, una escalada además en toda la región de Oriente Medio y un maltrato sistemático a los migrantes del sur global en algunos escenarios muy puntuales del norte global».

Sin embargo, considera que la indignación por esos conflictos «no debe ser interpretada tampoco como una manera de renunciar a la multilateralidad», cuyo «asedio» define como «una profecía autocumplida de la extrema derecha, de los discursos antiderechos, a quienes les interesa que el sistema colapse».

«El sistema (…) está enfrentando la ofensiva brutal más intensa desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial», subraya y añade que, en ese sentido, «la CELAC sí sirve» porque «es el único escenario de diálogo político para los países de América Latina y el Caribe».

Balance positivo

Colombia recibió la presidencia de la CELAC de manos de Honduras, el 1 de marzo de 2025 en Tegucigalpa, y el viceministro considera que en el año transcurrido desde entonces, «el balance que se puede hacer es positivo».

Entre los logros destaca el Foro CELAC-China, que se hizo en mayo del año pasado en Pekín y que, «a pesar de que no era cumbre», asistieron los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), encuentro que «reafirmó la proyección extrarregional hacia Asia de la CELAC».

En noviembre se celebró en Santa Marta (Colombia) la IV Cumbre CELAC-UE, en la que «confirmamos una vocación de compatibilidad con los europeos en torno a los valores de defensa de la democracia, la paz, etcétera», agrega

«Y tenemos ahora este encuentro que es inédito, este encuentro con África», dice sobre el foro de la próxima semana, del que afirma que confirma una proyección extrarregional de la CELAC y «además tiene un componente de la cooperación sur-sur con un continente que desafortunadamente en América Latina aún no hemos valorizado del todo».

El escenario regional

Con respecto a los cambios que Estados Unidos está haciendo en Venezuela luego de capturar a Nicolás Maduro, Jaramillo admite que entre los 33 países miembros de la CELAC «no hay consensos respecto a ciertos temas sensibles de la geopolítica regional e incluso geopolítica global».

«América Latina y el Caribe son hoy escenarios de lo que está pasando en todo el mundo que es este fenómeno de la polarización, de la división, y esa polarización implica que no todos los 33 ven de la misma manera lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y ahí lo que tenemos son disensos que tratamos de tramitar dentro del marco de la CELAC», señala.

No ocurre lo mismo con Cuba, ante la cual «la CELAC ha sido muy vocal, ha incluido en sus declaraciones (…) la condena al bloqueo».

Con el panorama actual, el viceministro señala que «hay razones para ser pesimistas», pero al mismo tiempo confía en «los Estados que defienden el sistema de Naciones Unidas y el derecho internacional», y adicionalmente en la sociedad civil, «un actor que va a ser clave en la cultura de América Latina y del Caribe y general del mundo».

«Hoy le corresponde a la sociedad defender los derechos de los migrantes, defender temas como la descarbonización y una transición energética justa, participar en las cumbres (…) para imponer su voz e imponer en la agenda de los Estados temas como la reforma de la tierra (…) Eso me permite ser optimista y ver un futuro promisorio muy a pesar, insisto, de que el presente no nos dé razones para serlo», concluye. EFE

