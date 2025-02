Vicepresidenta reclama a Petro por llevar al Gobierno funcionarios acusados de corrupción

Bogotá, 4 feb (EFE).- La vicepresidenta y ministra de la Igualdad de Colombia, Francia Márquez, reclamó este martes al presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros transmitido en vivo al país, por nombrar en su Gobierno funcionarios acusados de corrupción, como el nuevo jefe de despacho, el exembajador Armando Benedetti.

«No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando», expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La vicepresidenta criticó también a la nueva canciller colombiana, Laura Sarabia, mano derecha de Petro, a quien acusó de faltarle al respeto.

«No me parece, en este Gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘respéteme que soy la vicepresidenta'», afirmó Márquez.

La vicepresidenta agregó: «Tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero he sido una mujer honesta, transparente, y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con la que lo miro a sus ojos, con la que miro a mi país y a cada comunidad».

Polémicas de Benedetti y Sarabia

Benedetti fue uno de los mayores apoyos de Petro en las elecciones de 2022 para llegar a la Presidencia y fue su primer embajador en Venezuela, cargo que dejó en medio de un escándalo de escuchas ilegales en el que incluso amenazó con revelar supuestas irregularidades de la campaña del actual mandatario.

En ese escándalo también estuvo involucrada Sarabia, entonces jefa de gabinete, pues fueron conocidas interceptaciones ilegales a su niñera, Marelbys Meza, quien fue sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial tras el supuesto robo en su casa de una maleta en la que había unos 7.000 dólares.

El caso se volvió más oscuro cuando la prensa reveló los audios que Benedetti le envió a Sarabia donde con un tono vulgar y amenazante le pedía un puesto más importante en el gabinete y la amenazaba con revelar secretos que podían dañarla a ella y Petro.

Por esos escándalos, ambos renunciaron en junio de 2023 pero Sarabia volvió al Gobierno meses después como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), mientras que Benedetti fue nombrado por Petro embajador ante la FAO en Roma.

El nuevo jefe de despacho dejó noviembre pasado la embajada en la FAO y fue nombrado asesor político del presidente tras estar 35 días en un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y al alcohol.

También protagonizó un escándalo de violencia machista en julio pasado después de que su esposa, Adelina Guerrero, lo denunciara por agresiones físicas durante un viaje a Madrid, lo que llevó a la Cancillería colombiana a abrir un proceso disciplinario en su contra.

No representan el proyecto progresista

La ministra Muhamad manifestó, por su parte, que «como feminista y como mujer» no se puede sentar en la reunión del gabinete «progresista» de Petro con Benedetti, al tiempo que criticó la designación de Sarabia como canciller, cargo que asumió hace una semana.

«Yo no soy la que voy a renunciar presidente, porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno, pero es algo que tengo que decir y expresar. También tengo que decir que ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de este proyecto están en manos de este proyecto, están en manos todo lo contrario de este proyecto», añadió Muhamad.

La jefa de la cartera de Ambiente afirmó que el Gobierno debe «mantener la integridad y la dignidad de este proyecto».

Por su parte, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se solidarizó con Márquez y Muhamad, a quienes apoyó en su postura frente a los nombramientos de Benedetti y Sarabia.

«Quiero apostarle al cambio real y tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes», señaló Bolívar.

Otro que expresó su «respaldo y solidaridad» a la vicepresidenta y a la ministra de Ambiente fue el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. EFE

