Viernes 9, sábado 10, domingo 11 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

10 minutos

Madrid, 8 may (EFE).-

SÁBADO 9

Madrid/Ginebra/Bruselas.- Las autoridades de Canarias (España) ultiman los preparativos para recibir al crucero Hondius, mientras la Organización Mundial de la Salud continúa monitorizando los casos de Hantavirus.

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Budapest.- El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Viktor Orbán, derrotado en las pasadas elecciones tras más de tres lustros en el poder.

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Moscú.- Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja.

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Nueva Delhi.- Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares en lugares de hacinamiento extremo, una labor esencial para rescatar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en el que se proyecta como el país más habitado del mundo.

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Taipéi.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, continúa su visita de Estado a Taiwán.

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La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lidera un «encuentro nacional» con autoridades regionales, municipales, líderes políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales para trazar una agenda de desarrollo, en medio de conflictos sociales promovidos por sindicatos obreros y campesinos.

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Maracaibo (Venezuela).- Justo cuando Venezuela intenta seducir a capitales extranjeros con la promesa de una nueva etapa económica que permita recuperar sectores clave, los racionamientos eléctricos no dan tregua en regiones como el Zulia -fronteriza con Colombia (noroeste)- y aumenta el escepticismo sobre la posibilidad de superar años de deterioro de esa infraestructura. Por Henry Chirinos.

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Washington.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un «coyote» y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump.

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Asunción.- La Fiscalía de Paraguay conmemora los cuatro años de la muerte del fiscal antimafia Marcelo Pecci, quien fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa del Caribe colombiano.

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Pekín.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de abril de las exportaciones, que cayeron un 0,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

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Cali (Colombia).- Cada martes por la noche, entre el humo que envuelve calles dominadas por el microtráfico de drogas, decenas de perros y gatos esperan la llegada de un grupo de voluntarios que reparte alimentos en el barrio Sucre, uno de los más golpeados de la ciudad colombiana de Cali, una obra que beneficia no solo a los animales sino también a quienes los cuidan.

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Cartago (Costa Rica).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, participa en una misa en la basílica de los Ángeles, en la provincia de Cartago (centro), para encomendar su Gobierno a Dios, un día después de su investidura presidencial.

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Playa del Carmen (México).- La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026 anuncia los galardonados en Xcaret en la Riviera Maya mexicana, entre cuyos nominados figuran las películas «El agente secreto» o «Sirat» y las series «El Eternauta» o «Anatomía de un instante».

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Londres.- La exposición ‘1996 Cool Britannia’ reúne, treinta años después de la eclosión de este movimiento cultural popular, objetos icónicos de las Spice Girls, Oasis y otros elementos relacionados con el fútbol o la prensa ‘rosa’ de la época.

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DOMINGO 10

Madrid/Ginebra/Bruselas.- Seguimiento del crucero y de la evacuación de los pasajeros y la tripulación.

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Ascalón (Israel).- El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, celebra una vista para decidir entre la prórroga de la detención o la liberación de los activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el brasileño Thiago Ávila y el español de origen palestino Saif AbuKeshek.

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Al Eizariya (Palestina).- Las autoridades israelíes planean demoler este domingo unas 50 tiendas y comercios en la ciudad palestina de Al Eizariya, al sureste de Jerusalén Este, que organizaciones advierten sirve como un paso previo para la construcción de una carretera que cortará en dos Cisjordania ocupada y facilitará el proyecto de asentamiento E1.

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Bangkok.- El influyente ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra sale en libertad condicional después de cumplir ocho meses de una condena de un año de prisión por corrupción, y cuando su partido, el Pheu Thai, está en la coalición gubernamental.

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Leópolis.- Las modernas tecnologías reproductivas y una determinación inquebrantable se unen para ayudar a las mujeres ucranianas a ser madres en plena guerra.

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La Habana.- Dos madres cubanas viven a sólo cinco kilómetros de distancia en La Habana, pero sus realidades son diametralmente opuestas: de un hogar con ciertas condiciones pese a la crisis a otro donde conviven la crianza de cerdos y la vida doméstica en pocos metros cuadrados.

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Nueva York.- La mexicana Frida Kahlo regresa a la escena en una nueva producción de la Metropolitan Opera de Nueva York, ‘El último sueño de Frida y Diego’, que se estrena la próxima semana y evoca el lado más poético y frágil de la artista, además de su relación con Diego Rivera, y que la coreógrafa Deborah Colker define a EFE como “un sueño”.

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Londres.- Ceremonia de entrega de los 72 Premios BAFTA de la Televisión 2026, en una edición donde la serie británica de Netflix ‘Adolescencia’ parte como la gran favorita, tras acumular 11 nominaciones.

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LUNES 11

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en un Consejo la situación en Oriente Medio y las repercusiones de la guerra de Irán en toda la región, el apoyo a Ucrania frente a Rusia y las relaciones con los países de los Balcanes Occidentales.

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Bruselas.- Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

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Bruselas.- Declaraciones del secretario de Estado de Juventud de España, Rubén Pérez, a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, en su formación de Juventud.

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Madrid/Ginebra/Bruselas.- Seguimiento de los casos y de las personas evacuadas por los contagios de Hantavirus en un crucero.

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Washington.- Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, comparece en otra vista preliminar ante un tribunal federal en Washington, mientras permanece en prisión preventiva sin fianza en lo que avanza el proceso judicial en su contra.

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Nairobi.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ofrece una rueda de prensa en Nairobi en la que abordará temas como los conflictos en la RD del Congo y Sudán, el impacto de la guerra de Irán en las economías africanas o la arquitectura financiera internacional.

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Tegucigalpa.- El presidente de Honduras, Nasry ´Tito´Asfura, se reunirá con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica del país centroamericano.

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Seúl.- Korea Foundation (KF), una de las principales organizaciones promotoras de Corea del Sur, quiere convertir al mundo hispanohablante en uno de los ejes de su nueva estrategia internacional, afirmó a EFE su presidente, Song Guido, en el marco de su visita del 11 al 14 de mayo a España, que incluye una conferencia en el Real Instituto Elcano.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de abril de la inflación, que el mes anterior había subido un 1 % interanual.

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La Paz.- El Gobierno de Bolivia ofrecerá a los inversores extranjeros en minería contratos con estabilidad de al menos veinte años y una reducción del impuesto a las utilidades, con el objetivo de atraer capitales para explotar la riqueza del país, similar a la de Chile y Perú, aunque mucho menos desarrollada, afirma a EFE el ministro del sector, Marco Antonio Calderón de la Barca.

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Quito.- Comienza el juicio del caso Sinohydro, en el que el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) está acusado de cohecho por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro cuando era vicepresidente de Rafael Correa y por el que la Fiscalía estima que él y su familia habrían recibido más de un millón de dólares.

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Cannes (Francia).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece una rueda de prensa en vísperas de la inauguración de la edición 79 del certamen.

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París.- El museo parisino Quai Branly-Jacques Chirac, consagrado al arte no europeo, inaugura este martes una exposición sobre el uso dado al plumaje de aves exóticas, centrado en ejemplares procedentes de Papúa Nueva Guinea.

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Londres.- Exposición de pintura ‘Isabel I: Reina y corte’.

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Ciudad de México.- México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del Fútbol con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato.

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epp/EFETV

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