Volker Türk insta a las autoridades iraníes a permitir las protestas pacíficas

1 minuto

Redacción Internacional, 2 ene (EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a las autoridades iraníes a respetar el derecho a la libertad de expresión afirmando que todos deben poder «protestar pacíficamente y expresar sus quejas».

«Estamos siguiendo con preocupación las protestas en curso y los informes de violencia», informó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en su cuenta en la red social X.

El Alto Comisionado instó también a las autoridades a garantizar el derecho de asociación y reunión pacífica, cuando se cumplen seis días de protestas en la nación persa por la crisis económica y con demandas políticas contra la República Islámica.

Tras dos días de relativa calma en la capital iraní, los manifestantes volvieron a salir a las calles de los barrios orientales y occidentales de Teherán este viernes, coreando lemas contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, según imágenes publicadas por activistas en redes sociales.

Según la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones que comenzaron el domingo pasado, murieron al menos siete manifestantes y otras 33 personas resultaron heridas, mientras que unas 119 fueron detenidas.

Estas protestas, iniciadas el domingo pasado en Teherán, se han extendido a más de una treintena de ciudades, convirtiéndose en la mayor expresión de descontento ciudadano en Irán desde las revueltas de 2022.EFE

cma/jlp