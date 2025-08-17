The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen defiende que no se pueden modificar fronteras sin participación de Ucrania

Bruselas, 17 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este domingo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que «las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza» y sin la participación de Ucrania.

«Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania, y estas decisiones no pueden tomarse sin la participación de Ucrania en las negociaciones», dijo Von der Leyen durante una rueda de prensa tras recibir a Zelenski en Bruselas.

«La constitución de Ucrania hace imposible ceder territorio o intercambiar tierras. Dada la importancia de la cuestión territorial, solo los líderes de Ucrania y Rusia deberían debatirla en la reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia», añadió el presidente ucraniano.

A continuación, ambos líderes se reunirán por videoconferencia con los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, para preparar la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington a la que ambos acudirán este lunes junto a otros líderes europeos. EFE

