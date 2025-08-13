Von der Leyen dice que Europa, EE.UU. y OTAN han reforzado posturas comunes sobre Ucrania

Bruselas, 13 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que el encuentro por videoconferencia entre varios líderes europeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, sirvió para fortalecer los puntos de encuentro entre los aliados de cara a la reunión del viernes en Alaska (EE.UU.).

«Hoy, Europa, Estados Unidos y la OTAN han fortalecido los puntos en común para Ucrania. Mantendremos una estrecha coordinación», escribió Von der Leyen en redes sociales tras participar en la reunión virtual organizada por el canciller alemán, Friedrich Merz.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que se trató de una «excelente conversación» en la que los líderes europeos, estadounidense y ucraniano intercambiaron información sobre la próxima reunión en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, prevista para el viernes.

«Nadie desea más la paz que nosotros: una paz justa y duradera», escribió Von der Leyen, reiterando el mensaje que Bruselas lleva lanzando desde que Washington anunció el encuentro entre ambos mandatarios, al que no ha sido invitado Zelenski.

Esta tarde, convocados por Merz, los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, así como la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantuvieron una reunión virtual con Zelenski destinada a coordinar su posición ante la reunión en Alaska.

Tras ese encuentro, el canciller alemán y el presidente ucraniano tuvieron otra cita virtual con Trump para trasladar esta postura al mandatario estadounidense. EFE

