Von der Leyen muestra condolencias por el descarrilamiento del Ascensor de la Glora

1 minuto

Bruselas, 3 sep (EFE).-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del Ascensor de la Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa que este miércoles descarriló, ocasionando una veintena de víctimas.

Las autoridades portuguesas informaron de que al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave.

«Con tristeza me enteré del descarrilamiento del famoso «Ascensor de la Gloria», aseguró Von der Leyen en redes sociales en un mensaje escrito en portugués.

El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un «estruendo enorme», dejando al tranvía «completamente destrozado». Según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.

La zona es habitualmente transitada por turistas, muchos de ellos tratando de comprender lo que había pasado.

«Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente», explicaron emocionados a EFE Anderson y Marcelo, dos turistas brasileños de visita en la capital portuguesa.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

ma-lmg-ssa/ad