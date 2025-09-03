The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen muestra condolencias por el descarrilamiento del Ascensor de la Glora

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 3 sep (EFE).-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del Ascensor de la Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa que este miércoles descarriló, ocasionando una veintena de víctimas.

Las autoridades portuguesas informaron de que al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave.

«Con tristeza me enteré del descarrilamiento del famoso «Ascensor de la Gloria», aseguró Von der Leyen en redes sociales en un mensaje escrito en portugués.

El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un «estruendo enorme», dejando al tranvía «completamente destrozado». Según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.

La zona es habitualmente transitada por turistas, muchos de ellos tratando de comprender lo que había pasado.

«Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente», explicaron emocionados a EFE Anderson y Marcelo, dos turistas brasileños de visita en la capital portuguesa.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

ma-lmg-ssa/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR