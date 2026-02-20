Vucic subraya el rumbo europeo de Serbia pese a unas leyes judiciales criticadas por la UE

2 minutos

Belgrado, 20 feb (EFE).- El presidente de Serbia, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, afirmó este viernes que su objetivo es acelerar las reformas del Estado de derecho y alinearse con los estándares europeos, un mes después de haber firmado unas reformas que la UE criticó por socavar la independencia del poder judicial.

El mandatario hizo estas declaraciones en su perfil de Instagram tras mantener una reunión en Belgrado con el responsable de la Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea, Gert Jan Koopman, centrada en el camino europeo de Serbia y el fortalecimiento de la cooperación con la Unión Europea (UE).

«Estamos haciendo todo lo posible para acelerar los preparativos para la apertura de los capítulos restantes del proceso de adhesión. Espero la continuación de una cooperación constructiva con las instituciones europeas, con el claro objetivo de la adhesión de Serbia a la UE», expuso Vucic, quien domina la política de su país desde 2014.

«Nuestro objetivo es acelerar las reformas en el ámbito del Estado de derecho y mejorar las soluciones legislativas de acuerdo con los mejores estándares europeos, teniendo en cuenta los intereses de nuestros ciudadanos y la estabilidad del sistema judicial», agregó.

En enero, Vucic firmó un polémico paquete de leyes judiciales que limitan el funcionamiento del poder judicial, pese a las advertencias de Bruselas.

Estas leyes afectan en particular a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que había procesado a personas vinculadas al poder por corrupción y otras irregularidades, y la UE calificó la reforma como un importante «paso atrás» en el camino europeo de Serbia.

En más de una década de negociaciones, Serbia solo ha cerrado de forma provisional dos de los 35 capítulos, ambos de carácter técnico, y el proceso ha quedado prácticamente congelado tras la apertura del último capítulo en 2021. EFE

