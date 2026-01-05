Wadephul visita Lituania para tratar amenaza rusa y compromiso con flanco oriental

2 minutos

Berlín, 5 ene (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viaja este lunes a Lituania en su primera visita de este año, donde tiene prevista abordar la cooperación ante las múltiples amenazas rusas y reafirmar el apoyo de Alemania a sus aliados en el flanco oriental.

«Con mi primer viaje al extranjero en este nuevo año quiero definir nuestras prioridades en materia de política exterior y de seguridad. Es necesario hacer frente a la amenaza que supone Rusia mediante una fuerte cohesión europea. Para ello es decisivo que estemos dispuestos a defendernos y a defender nuestra libertad de forma más independiente», dijo antes de partir hacia Lituania.

Agregó que durante sus conversaciones en Lituania, entre otros con su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, y la primera ministra, Inga Ruginienė, uno de los temas que abordará será la necesidad de «cooperar aún más estrechamente en lo que se refiere a la defensa ante las múltiples amenazas rusas, tanto para Vilna como para Berlín».

«Alemania y Lituania están totalmente de acuerdo en esta situación: sólo una actuación decidida nos ayudará a disuadir a Rusia de seguir su curso de escalada», señaló.

Para lograrlo, indicó, Alemania trabaja codo con codo con Lituania y sus socios de la OTAN y la Unión Europea, con más controles en el mar Báltico, con una mayor vigilancia y con inversiones en infraestructuras más robustas.

En este sentido, afirmó que la misión Baltic Sentry de la OTAN para la protección de infraestructuras submarinas críticas en el mar Báltico ha demostrado ya su eficacia.

Wadephul visitará asimismo la brigada alemana en este país báltico que se encuentra en fase de formación.

«El hecho de que Alemania despliegue por primera vez una fuerza de este tipo en el extranjero es una señal de la gravedad de la situación, pero también de la seriedad de nuestra decisión de apoyar a nuestros amigos y aliados. La inmensa confianza que para ello también ha depositado en nosotros la población lituana nos es un honor y un cometido», subrayó.

Destacó, además, que a Lituania y Alemania les une también el hecho de su apoyo decidido a Ucrania, «precisamente ahora, en esta fase posiblemente decisiva de los esfuerzos internacionales por poner fin a la guerra de agresión rusa».

«En ello nos guía la convicción común de que sólo una Ucrania fuerte y una Europa capaz de defenderse pueden garantizar la paz duradera en nuestro continente», añadió. EFE

egw/alf